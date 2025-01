Tak Collins widzi "aferę" ze Świątek. Zero pokory przed Australian Open

Negatywne nastawienie Danielle Collins do Igi Świątek wciąż budzi emocje wśród kibiców tenisa. Dyskusja dotycząca zachowania Amerykanki przed finałem United Cup toczy się do dziś. Tenisistka ma liczne grono krytyków, którym właśnie postanowiła odpowiedzieć. - Moja twarz mówi wszystko! - rzuciła do dziennikarzy na konferencji prasowej przed Australian Open.

