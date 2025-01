"Nigdy jej nie lekceważ". To ona może zaskoczyć Świątek i zdetronizować Sabalenkę

Po raz trzeci z rzędu Białorusinka Aryna Sabalenka czy po raz pierwszy w historii Amerykanka Coco Gauff lub Iga Świątek - nazwiska tych tenisistek najczęściej pojawiają się w prognozach na zwyciężczynię Australian Open 2025.

Schett zabiera głos na Australian Open

Barbara Schett, była austriacka tenisistka, obecnie komentatorka i ekspertka Eurosportu, wypowiedziała się na temat faworytek do wygrania Australian Open.

- Aryna Sabalenka jest zdecydowaną faworytką imprezy. Uwielbia grać w Australii, wygrała Australian Open dwa razy z rzędu i dobrze rozpoczęła ten sezon - wygraną imprezą w Brisbane. Iga Świątek w przeszłości miała problemy w Melbourne. Coco Gauff w tym roku może być bardzo niebezpieczna.

Schett uważa również, że jednej z zawodniczek spoza top 3 nie można absolutnie lekceważyć w kontekście końcowego triumfu.

- Nigdy nie można też lekceważyć Jeleny Rybakiny. Gdy jej serwis i forhend działają, to naprawdę trudno ją pokonać - dodała Schett.

Rybakina w Australian Open najlepszy wynik osiągnęła w 2023 roku. Właśnie wtedy była w finale, przegrywając z Sabalenką 6:4, 3:6, 4:6.

Kazaszka w pierwszej rundzie AO zagra z zaledwie 16-letnią Australijką Emerson Jones (371. WTA). Rybakina ze Świątek może zagrać w ewentualnym finale, a z Sabalenką lub Gauff - w finale.

Na razie Rybakina była na konferencji prasowej przed rozpoczęciem turnieju. - Nie chcę zbyt wiele mówić o tym, co będzie dalej. Zdecydowanie, tak jak mówiłam, z wieloma rzeczami się nie zgadzam - m.in. z tym, co WTA robi w sprawie Stefano. Nigdy na niego nie narzekałam. Zawsze powtarzałam, że nie traktował mnie źle. W obecnej sytuacji naprawdę nie chcę już o tym rozmawiać. Chcę się tutaj skupić na swoich meczach - mówiła Kazaszka.