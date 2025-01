Ostatnie miesiące dla Igi Świątek były niezwykle trudne. Wszystko przez aferę dopingową, która mocno wpłynęła na jej wizerunek. Na szczęście Polka szybko udowodniła swoją niewinność, dzięki czemu Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) symbolicznie zawiesiła ją na miesiąc. Na przełomie grudnia i stycznia 23-latka w koszulce reprezentacji Polski rywalizowała już na United Cup, gdzie nasza kadra zdobyła srebrny medal.

Pora na Australian Open! Kiedy pierwszy mecz Świątek?

Świątek zwyciężyła łącznie cztery spotkania. Pokonała chociażby Jelenę Rybakinę, czyli szóstą rakietę świata. W finale musiała uznać wyższość Coco Gauff. Amerykanka triumfowała 6:4, 6:4. Po kilku dniach odpoczynku w tenisowym kalendarzu nowego sezonu przyszedł czas na Australian Open! Niedawno organizatorzy wielkoszlemowego turnieju opublikowali główną drabinkę.

W pierwszej rundzie Iga Świątek trafiła na Katerinę Siniakovą (46. WTA). Obie panie w przeszłości nie miały jeszcze okazji stoczyć pojedynku. Nasza tenisistka z pewnością będzie chciała znacząco poprawić wynik, jaki osiągnęła podczas zeszłorocznego Australian Open. Wtedy to niespodziewanie zakończyła zmagania już na trzecim etapie po porażce z Lindą Noskovą.

- Zaczęliśmy ponownie w czwartek. Iga wygląda dobrze, jest zdrowa i gotowa do gry. Była numerem jeden na świecie i nadal chcemy widzieć jej postępy. Pod koniec roku chcemy zobaczyć lepszą Igę. To bardzo ważne, żeby dobrze poszło jej w drugiej połowie roku. Iga ma tendencję do świetnej pierwszej połowy, ale druga zawsze jest trudniejsza - mówi tuż przed zawodami nowy trener Polki Wim Fissette.

Kiedy gra Iga Świątek w Australian Open? Gdzie oglądać najbliższy mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Spotkanie pierwszej rundy Australian Open 2025 pomiędzy Igą Świątek (2. WTA) a Kateriną Siniakovą (46. WTA) odbędzie się w nocy z niedzieli 12 na poniedziałek 13 stycznia. Zgodnie z oficjalnym planem gier mecz Polki będzie rozegrany jako drugi tego dnia. Najpierw na John Cain Arena o godz. 1:00 polskiego czasu pojawią się Stefanos Tsitsipas i Alex Michelsen, którzy mogą rozegrać nawet pięciosetowe starcie. Oznacza to, że mecz Świątek rozpocznie się najwcześniej o godz. 3:30 naszego czasu, a może nawet o wiele później. Jedno jest pewne - trzeba będzie nastawić budziki.

Transmisję ze spotkania Świątek - Siniakova przeprowadzi stacja Eurosport. W internecie pojedynek można obejrzeć m.in. na platformach Polsat Box Go i Max po wykupieniu odpowiednich pakietów. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronę Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.