Celt wydał wyrok już teraz. "Nie chce mi się wierzyć"

Aryna Sabalenka ma szansę zdobyć czwarty w karierze tytuł wielkoszlemowy. W dodatku może zostać pierwszą tenisistką od 26 lat, której udało się wygrać trzy razy z rzędu Australian Open. Ostatni raz w latach 1997-1999 dokonała tego słynna szwajcarska tenisistka - Martina Hingis.

Dawid Celt ocenił szanse Aryny Sabalenki w Australian Open. "Nie chce mi się wierzyć"

- Czy Aryna Sabalenka jest faworytką numer jeden, czy też jedną z dwóch, trzech - spytał Marek Furjan, komentator tenisa w programie "Break Point" na YouTube.

- To trudne pytanie. Nie chce mi się wierzyć, że Sabalenka wygra trzeci raz z rzędu Australian Open. Szanse Gauff, Sabalenki i Igi Świątek oceniam wysoko. Troszeczkę za nimi jest Rybakina. Gdybym musiał wskazać zdecydowanie jedną tenisistkę, to byłaby to Sabalenka, bo wygrała w Melbourne dwa razy. Blokuje mnie natomiast to, że miałaby wygrać trzy razy z rzędu w Melbourne - przyznał Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski.

Sabalenka w I rundzie Australian Open zmierzy się z Amerykanką Sloane Stephens (84. WTA), triumfatorką US Open 2017. W trzeciej rundzie może czekać na Białorusinkę 20-letnia Linda Noskova (30. WTA). To właśnie Czeszka sensacyjnie wyeliminowała Igę Świątek w III rundzie ubiegłorocznego Australian Open.

- Noskova pokonała Igę w Melbourne, ale początek tego roku miała średni [odpadła w III rundzie w Brisbane i już po pierwszym meczu w Adelaide - red.]. Na razie jej formy brakuje, ale może się przebudzi - dodał Dawid Celt.

Australian Open ruszy w niedzielę, 12 stycznia. Iga Świątek pierwsze spotkanie zagra z Czeszką Kateriną Siniakovą (46. WTA) w poniedziałek. Mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 3.30. Zapraszamy Państwa serdecznie do relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.