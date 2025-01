Ekspert wydał wyrok ws. Świątek i Fissette'a. Nie wszyscy to widzą

Iga Świątek już niedługo rozpocznie rywalizację w Australian Open. Jej pierwszą przeciwniczką będzie Katerina Siniakova. To będzie pierwszy poważny sprawdzian dla zawodniczki i jej nowego trenera - Wima Fissette. Przypomnijmy, że na początku października druga rakieta świata zakończyła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim, z którym rozpoczęła współpracę w grudniu 2021 roku. Wspólnie sięgnęli po 19 turniejów rangi WTA, w tym cztery Wielkie Szlemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek nie mogła grać? "W tenisie są równi i równiejsi"

Ekspert ocenił dotychczasową współpracę Świątek z Fissettem

Ten sezon raszynianka zaczęła od United Cup, gdzie zaszła razem z Hubertem Hurkaczem, Kamilem Majchrzakiem, Mają Chwalińską, Janem Zielińskim oraz Alicją Rosolską doszli do finału, w którym ostatecznie przegrali z reprezentacją Stanów Zjednoczonych.

Na temat występu reprezentacji Polski i samej Igi Świątek wypowiedział się Dawid Olejniczak, dziennikarz Polsat Sport, który był gościem programu na kanale "Meczyków" na YouTube. - Bardzo dobry występ polskiej reprezentacji. Zawsze jest jakiś niedosyt, jak się przegrywa w finale, ale fajnie patrzyło się na atmosferę w naszym zespole. Mimo tej porażki z Coco Gauff wyglądała Iga Świątek. Widzę, że ta kooperacja z trenerem Fissettem na razie przynosi owoce - stwierdził.

Zobacz też: Raducanu w strachu po tym, co stało się Idze Świątek. Odmówiła leczenia

- Iga dobrze dogaduje się z trenerem. Widać to po tym, jak ze sobą rozmawiają i jak się komunikują - dodał.

Olejniczak wskazał, co było ważne podczas United Cup

Zdaniem byłego tenisisty i reprezentanta Polski w Pucharze Davisa te mecze były "znakomitym przetarciem" przed Australian Open. - Poza pierwszym meczem z Norweżką, która jest 44. w rankingu, mierzyła się z Muchovą, Boulter, Rybakiną i Gauff - kontynuował.

- Ważne jest to, że na szybkiej nawierzchni pokonała mocno grające zawodniczki Boulter i przede wszystkim Rybakinę, co może dać Idze dodatkowy bodziec na to, by w Australii, gdzie nawierzchnia też będzie dość szybka, zagrać o pełną pulę. Tego od niej oczekujemy. Skoro jedzie na turniej wielkoszlemowy, to będzie grać o wszystko - zakończył.

Australian Open rozpocznie się w niedzielę 12 stycznia i potrwa do 26 stycznia. Pierwszy mecz Iga Świątek rozegra w poniedziałek 13 stycznia.

Wim Fissette rozpoczął swoją karierę trenerską w 2009 roku. Od tej pory prowadził 10 tenisistek: Kim Clijsters, Sabine Lisicki, Simonę Halep, Wiktorię Azarenkę (dwukrotnie), Petrę Kvitovą, Sarę Errani, Johannę Kontę, Angelique Kerber, Naomi Osakę (dwukrotnie) i Qinwen Zheng.