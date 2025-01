Kyrgios znowu swoje. "Dla mnie to nie był żaden problem"

Nie sposób znaleźć tydzień od dłuższego czasu, w którym Nick Kyrgios nie wypowiedziałby się bezpośrednio bądź pośrednio o sytuacjach z wykryciem nielegalnych substancji w organizmach Igi Świątek i Jannika Sinnera. Australijczyk z ogromną przyjemnością zwraca na siebie uwagę w rozmowach z mediami czy w komentarzach w internecie.

Nick Kyrgios wypowiedział się ws. testów antydopingowych

W piątek Australijczyk pojawił się na konferencji prasowej, na której został zapytany o testy antydopingowe w tenisie. Przyznał, że trwają dyskusje nt. temat w obliczu ostatnich sytuacji związanych ze Świątek i Sinnerem.

- Jeśli chodzi o mnie, to byłem testowany cztery razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Zostałem przetestowany w domu trzy dni temu, więc... Dla mnie to nie był żaden problem w karierze. Jestem w tourze od ponad 10 lat. Ja się w ogóle nie martwię, bo wiem, że naprawdę, naprawdę panuję nad tym, co dzieje się w moim zespole. Jestem pewien, że nie przyjmę przypadkowo czegoś do swojego organizmu - powiedział cytowany przez portal sportskeeda.com, wbijając szpilki Polce i Włochowi, którzy informowali, że nielegalne substancje dostało się do ich organizmów w przypadkowy sposób.

Nick Kyrgios po półtorarocznej przerwie wrócił do gry w turnieju ATP 250 w Brisbane, gdzie przegrał już w pierwszej rundzie z Giovannim Mpetshi Perricardem. W ostatnich dniach tenisistka zmagał się z problemami zdrowotnymi i dlatego nie rozegrał meczu pokazowego z Novakiem Djokoviciem.

W pierwszej rundzie Australian Open Kyrgios zmierzy się z Brytyjczykiem Jacobem Fearnleyem. Turniej w Melbourne rozpocznie się w niedzielę 12 stycznia i potrwa do 26 stycznia.