Tomasz Wiktorowski wraca do tenisa. Znamy szczegóły

Na początku października ubiegłego roku Iga Świątek (2. WTA) poinformowała o zakończeniu trzyletniej współpracy z Tomaszem Wiktorowskim. "Jego doświadczenie, analityczne i strategiczne podejście i ogromna wiedza o tenisie sprawiły, że parę miesięcy później zaczęłam osiągać sukcesy, o których nawet nie marzyłam" - pisała tenisistka w mediach społecznościowych.

- Nasze zakończenie współpracy odbyło się z poszanowaniem obu stron i żadne fake newsy tego nie zmienią - tak całą sprawę komentował Tomasz Wiktorowski dla WP SportowychFaktów. Później pojawiały się nawet doniesienia, że po rozstaniu ze Świątek szkoleniowiec przez jakiś czas nie może podjąć nowej pracy w tourze, ale zostało to zdementowane przez obie strony.

Kibice będą mogli usłyszeć Tomasza Wiktorowskiego podczas turnieju WTA

Co prawda Tomasz Wiktorowski nie zaczął jeszcze żadnej współpracy w tenisowym tourze, ale kibice będą mogli go usłyszeć już w piątek. "Z okazji jutrzejszych urodzin Tomasza Wiktorowskiego pozwolimy mu w prezencie skomentować półfinał z Adelajdy Pegula-Putintseva od 9.00 w Canal+ Sport 2. A że później znów będą jakieś urodziny, to Pan Tomek będzie wpadał do nas cyklicznie!" - poinformował Bartosz Ignacik. Wiktorowski w piątek będzie obchodził 44. urodziny.

A w półfinałach turnieju WTA 500 w Adelajdzie Madison Keys (20. WTA) zmierzy się z Ludmiłą Samsonową (26. WTA) oraz Jessica Pegula (7. WTA) z Julią Putincewą (25. WTA).

Turniej WTA 500 w Adelajdzie zakończy się w sobotę 11 stycznia. Z kolei już 12 stycznia w Melbourne rozpocznie się Australian Open. Pierwszy turniej wielkoszlamowy w tym roku zakończy się 26 stycznia.