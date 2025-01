Potencjalna rywalka Świątek rozbita w 57 minut. Deklasacja!

Iga Świątek rozpocznie rywalizację na Australian Open meczem z Kateriną Siniakovą. To wydaje się dla niej dość prostym zadaniem, ale w kolejnych fazach czekać mogą na nią Jekaterina Aleksandrowa, Emma Raducanu, czy Wiktoria Azarenka. W ewentualnym ćwierćfinale Polka nie uniknie już rywalki ze światowego topu. Na szczęście jedna z nich pokazała, że z mocnymi rywalkami ma spore problemy.

Potencjalna rywalka Igi Świątek nie miała szans. 57 minut na korcie i bolesna statystyka

W 1/4 finału Świątek może spotkać się z Ons Jabeur, Emmą Navarro, Marią Sakkari, czy Darią Kasatkiną. Ostatnia z tych zawodniczek właśnie rywalizowała w turnieju WTA 500 w Adelajdzie i w ćwierćfinale tych zmagań doznała bolesnej porażki. 27-latka i jej rywalka z USA spędziły na korcie tylko 57 minut.

W pierwszym secie Kasatkina była w stanie wygrać tylko jednego gema z Madison Keys, więc przegrała 1:6. Dała przełamać się aż trzykrotnie, wygrała zaledwie 13 punktów i tak naprawdę nie miała wielkich szans z przeciwniczką z 20. miejsca światowego rankingu. W drugiej partii było nieco lepiej, bo Rosjanka dała przełamać się dopiero w czwartym gemie i przegrywała 1:3.

Później postawiła się jeszcze Amerykance, ale wygrała tylko dwa gemy przy własnym podaniu i przegrała 3:6 i 0:2 w meczu w niecałą godzinę. Bolesna dla potencjalnej rywalki Świątek jest też statystyka winnerów - 38:3 na korzyść Keys. W tym meczu Kasatkina po prostu nie była w formie.

Wcześniej Rosjanka pokonała w Adelajdzie niżej notowane zawodniczki - Olivię Gadecki i Emerson Jones, a więc to był właściwie jej obowiązek. Kiedy przyszło spotkanie z rywalką z topu, nie dała rady, a przecież podobnie było w Brisbane, gdzie w drugim meczu z turnieju wyrzuciła ją Polina Kudiermietowa.

Przed Australian Open wiele wskazuje na to, że Kasatkina nie jest w formie, która pozwoliłaby jej powalczyć w ewentualnej konfrontacji ze Świątek. Dla Polki to dobra wiadomość przed startem zmagań, chociaż warto przypomnieć, że na WTA Finals rozbiła Rosjankę 6:1, 6:0 i to w 53 minuty.

Początek drabinki głównej Australian Open w niedzielę 12 stycznia. Tego dnia Świątek zmierzy się z Siniakovą, a Kasatkina z Bułgarską Wiktorią Tomową.