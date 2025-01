Ekspert alarmuje ws. Świątek przed AO. "To będzie duże wyzwanie"

Iga Świątek w czwartek poznała drabinkę w Australian Open. W pierwszej rundzie jej rywalką będzie triumfatorka dziewięciu turniejów rangi Wielkiego Szlema w grze podwójnej - Katerina Siniakova. Zmagania ruszą na początku przyszłego tygodnia. Polka będzie chciała się zrewanżować za niepowodzenie sprzed roku, gdy odpadła z tego turnieju już w 1/16 finału po porażce z Lindą Noskovą. Eksperci zwracają jednak uwagę na jeden kluczowy problem.

Ekspert przestrzega Świątek. Oto główne wyzwanie przed Australian Open. "Kluczowy jest..."

Chodzi o sferę mentalną. Świątek nie tak dawno przeżyła sporo trudnych momentów. Chodzi przede wszystkim o zamieszanie z aferą dopingową oraz zmianę trenera. Były brytyjski tenisista, a obecnie ekspert Tim Henman, o ile nie obawia się o jej przygotowanie fizyczne, o tyle o psychikę - już tak. - Często kluczowy jest u niej poziom stresu, który może sprawić, że nieco się usztywni lub straci koncentrację. Myślę, że to będzie duże wyzwanie, ponieważ ostatnie miesiące z pewnością kosztowały ją dużo nerwów. Dlatego ciekawy jestem, jak będzie się potrafiła skoncentrować w Melbourne, kiedy zacznie się już Australian Open - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Ekspert zgadza się, że Świątek potrafi zmobilizować się w trudnych momentach meczu. Problemem mogą okazać się jednak nieprzyjemne bodźce z zewnątrz np. powracające pytania o sprawę dopingu. - Jest bardzo silna psychicznie, co pokazywała na korcie, radząc sobie w ekstremalnie trudnych sytuacjach i wygrywając turnieje wielkoszlemowe. Jednak jest też ewidentnie wrażliwą osobą. Widać, że zależy jej na różnych rzeczach, więc ciekawy jestem, czy będzie w stanie zablokować ten cały hałas, ponieważ nie jest to łatwe. Kiedy gubisz koncentrację i nie skupiasz się na każdym punkcie, nawet kiedy jesteś w najlepszej formie, masz problem - zauważył.

Ekspert jasno o grze Świątek z Sabalenką. "Zawsze jest wyzwaniem"

Henman wskazał także jeden element w samej grze, nad którym nasza tenisistka powinna popracować z nowym trenerem Wimem Fissette'em. - Dla Igi Świątek gra z mocno uderzającymi zawodniczkami, jak Sabalenka czy Rybakina, jest zawsze wyzwaniem, bo zwykle to ona jest tą, która agresywną grą dyktuje warunki na korcie. Gra w defensywie to coś, co Świątek może jeszcze poprawić - ocenił.

Gra w drabince głównej Australian Open rozpocznie się 12 stycznia. Turniej potrwa do 26 stycznia.