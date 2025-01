Linette jest już w półfinale! Wygrała w "polskim meczu"

Rozpoczęty sezon tenisowy obfituje w dużą liczbę naszych tenisistów i tenisistek w Australii. Nad ranem polskiego czasu Kamil Majchrzak i Maja Chwalińska wywalczyli awanse do finału kwalifikacji Australian Open. Maks Kaśnikowski niestety przegrał w półfinale. Z kolei Magda Linette przegrała aż 1:6, 1:6 w drugiej rundzie turnieju WTA 250 w Hobart ze 118. tenisistką rankingu WTA Mayą Joint.

Chociaż Linette poniosła niespodziewaną porażkę z o wiele niżej notowaną rywalką, to pozostawała jej gra w deblu. W pierwszej rundzie w parze z Sofią Kenin pokonały Gruzinkę Oksanę Kałasznikową i Chinkę Qianhui Tang 7:6(7-5), 6:3.

Magda Linette górą w "polskim meczu". Jest już w półfinale debla turnieju WTA 250 w Hobart

Z kolei w ćwierćfinale zawodów w Hobart doszło do "polskiego meczu:, gdyż rywalkami Linette i Kenin były Katarzyna Piter i Włoszka Angelica Moratelli. Już w pierwszych pięciu gemach meczu doszło do czterech przełamań (po dwa z każdej strony). Jednak nie sprawiło to, że któryś z duetów zdobył przewagę. Kenin i Linette prowadziły 5:4 i wtedy piłkę do gry wprowadzała para Piter - Moratelli. Chociaż Polka i Włoszka miały 40-15, to przegrały trzy punkty z rzędu i zarazem całego seta 4:6.

Druga partia to już pilnowanie serwisu przez obie pary. Do stanu 5:5 nie było żadnego break pointa. Taki pojawił się, ale nie wykorzystały go Piter i Moratelli. Tym samym Kenin i Linette prowadziły 6:5 i w kolejnym gemie zakończyły cały mecz, wykorzystując drugą piłkę meczową. Tym samym Polka i Amerykanka po 90 minutach wywalczyły awans do półfinału.

W półfinale turnieju WTA 250 w Hobart Magda Linette i Sofia Kenin zmierzą się ze zwyciężczyniami meczu Monica Niculescu/Fanny Stollar - Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya. Spotkanie tych par w ćwierćfinale zostanie rozegrane w czwartek 9 stycznia o godz. 3:00 polskiego czasu.