Collins prowadziła 5:3. A potem dramat! Polscy kibice od razu jej wytknęli

Danielle Collins prowadziła w pierwszym secie z Ons Jabeur i nie tylko dała się dogonić, ale przegrała partię. W drugiej rywalka nie dała jej żadnych szans. To koniec marzeń Amerykanki o sukcesie podczas turnieju WTA w Adelajdzie. Jej przygoda kończy się na etapie 1/16 finału.

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek nie mogła grać? "W tenisie są równi i równiejsi"

Collins przegrała. Polscy kibice nie odpuścili

Po zakończonym spotkaniu momentalnie zareagowali polscy kibice, którzy pod wpisem profilu Z kortu - informacje tenisowe pozwolili sobie na złośliwości względem Danielle Collins.

"A Collins nie miała kończyć kariery w tamtym sezonie?" - pytał jeden z użytkowników, a inna z komentujących drwiła "jak mi przykro".

"Ojej. A to strasznie przykro jest, że jej tak nie idzie. Ale z drugiej strony intuicja podpowiadała, żeby zakończyć karierę. Czasami warto mądrego posłucha..." - drwił jeden z użytkowników komentujących wpis.

"New year, old me… tak to leciało?" - ironizowała komentująca, ewidentnie nawiązując do niedawnego wpisu samej Collins.

Skąd komentarze polskich kibiców? W niedzielnym finale United Cup Danielle Collins w niezwykle chłodny i lekceważący sposób przywitała się z Igą Świątek, o której już wcześniej wypowiadała się w niezbyt miły sposób. Śmiało można przypuścić, że nie przysporzyła sobie nad Wisłą wielu kibiców.

Przypomnijmy, że pomiędzy Collins a Świątek - przynajmniej ze strony Amerykanki - iskrzy od czasu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Obie panie zmierzyły się w bezpośrednim starciu, które zakończyło się kreczem Collins. Po zakończonym starciu miała ona pretensje do Polki i mówiła, że jest "nieszczera". Czas pokaże, czy w potencjalnym kolejnym pojedynku również będzie się zachowywała chłodno wobec najlepszej polskiej tenisistki.