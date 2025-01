Wiktorowski przemówił w sprawie Igi Świątek. Kilka słów prawdy

Iga Świątek znów pokazała, że nie ma na nią mocnych. Po raz trzeci z rzędu wygrała French Open i została królową kortów Rolanda Garrosa. Polka w 2024 roku zdeklasowała rywalki, a w finale z Jasmine Paolini straciła tylko trzy gemy. Okazuje się jednak, że przygotowania do tego turnieju wcale nie były takie proste.

Zobacz wideo Białorusinka jest jedną z osób, które wypowiadają się w serialu "Cztery pory Igi" emitowanym na Canal+ Sport. W drugim odcinku drugiego sezonu tej produkcji twórcy przypomnieli jeden z najbardziej dramatycznych meczów Świątek, który odbył się w 2024 roku. Mowa o spotkaniu 2. rundy wielkoszlemowego French Open - ulubionego turnieju Polki.

"Ja miałem pewne wątpliwości". Były trener Świątek zabrał głos

Canal+Sport od pewnego czasu emituje serial "Cztery pory Igi", w którym odsłaniane są kulisy kariery najlepszej polskiej tenisistki. W produkcji wypowiada się Świątek, ale i osoby mające z nią do czynienia. W tym gronie znalazł się między innymi jej były trener.

Tomasz Wiktorowski w drugim odcinku nowego sezonu serialu opowiedział o tym, jakie obawy towarzyszyły mu przed ubiegłorocznym French Open.

- Ja zacząłem się zastanawiać w trakcie tego turnieju w Rzymie, czy będzie Iga w stanie zagrać na takim poziomie wszystkie trzy turnieje - biorąc pod uwagę długą "trzysetówkę" w finale w Madrycie, biorąc pod uwagę, że było Billie Jean King Cup, przejazd do Stuttgartu, tam też trzy mecze, gdzie z Rybakiną to był trzysetowy pojedynek - rozpoczął szkoleniowiec.

- Potem bardzo szybko trzeba było się przemieścić znowu do Madrytu, turnieje dwutygodniowe z przerwą, natomiast znowu kolejne mecze i później dwutygodniowy Rzym, gdzie zakładamy, że gramy po to, żeby wygrać, bo po to jedziemy na turniej, a potem jest dalej tydzień przerwy i jest Paryż - kontynuował.

Wiktorowski przyznał, że jego wątpliwości nie dotyczyły tylko stricte sfery sportowej. - Ja nie miałem wątpliwości, że Iga jest w stanie wygrać Rzym. Ja miałem pewne wątpliwości, czy będzie w stanie wystąpić w Paryżu optymalnie przygotowana, bo to jest różnica. To, że nigdy nie wątpiłem w swoją zawodniczkę - od tego trzeba zacząć - ale zdawałem sobie sprawę, że może to być karkołomny plan - przyznał.

Dziś Świątek nie współpracuje już z Wiktorowskim. Za jej rozwój odpowiedzialny jest Wim Fissette, z którym związała się pod koniec ubiegłego roku. Czas pokaże, czy efekty pracy z belgijskim szkoleniowcem będą już widoczne podczas zbliżającego się Australian Open.