Słowa o Nadalu niosą się po świecie. "Łysy i stary. To hańba, a nie cyrk"

Australian Open od 1905 roku jest najważniejszym tenisowym turniejem w tej części świata, a zarazem pierwszymi wielkoszlemowymi zmaganiami w roku. Dwukrotnie mistrzem tej imprezy był Hiszpan Rafael Nadal - jedna z największych legend dyscypliny, ale i całego sportu. Mowa wszakże o 22-krotnym triumfatorze turniejów Wielkiego Szlema. Aż pięć razy w finale turnieju w Melbourne wystąpił Szkot Andy Murray - także postać, której tenisowym kibicom przedstawiać nie wypada.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek nie mogła grać? "W tenisie są równi i równiejsi"

Bublik przekroczył granicę? Co za słowa

Zaledwie kilka dni przed startem tegorocznej części głównej turnieju głośnego wywiadu udzielił Aleksander Bublik. To tenisista, który choć urodził się w Gatczynie - rosyjskim mieście położonym w obwodzie leningradzkim - reprezentuje obecnie Kazachstan. Trudno go nazwać gwiazdą światowego tenisa, ale warto podkreślić, że w swojej karierze plasował się w czołowej "20" rankingu ATP. Najwyżej klasyfikowano go na 17. pozycji.

Obecnie Bublik jest 33. rakietą świata. W rozmowie z Match TV udzielił wywiadu, który można określić mianem kontrowersyjnego. Zaatakował w nim wspominanych wyżej Nadala i Murraya. Warto pamiętać, że Szkot w listopadzie został trenerem najlepszego tenisisty świata - Novaka Djokovicia.

Wywiad Bublika cytuje niemiecki "Bild". - Chcę osiągnąć swój szczyt. Jasne jest, że nie jestem Rafą, moje dziedzictwo będzie znacznie mniejsze, jeśli w ogóle można to tak nazwać, ale to, co przydarzyło się Andy'emu Murrayowi i Rafie, to był cyrk. Nie mogę tego nazwać inaczej - powiedział.

"Z pewnością można stwierdzić, że Nadal po zdobyciu 22 tytułów Wielkiego Szlema i niezliczonych kontuzjach przestał grać zbyt późno, ale podejście do niego w ten sposób nie świadczy o wielkości. Jego słowa pod adresem Murraya również nie są szczególnie miłe" - tak o wypowiedziach Bublika pisze "Bild".

Czytaj: Afera ze Świątek, nagle padają wymowne słowa. Tego się nie spodziewała

- Ludzie osiągnęli wszystko. Nawet my, tenisiści, oglądaliśmy ich w szatni z otwartymi ustami, a potem widzimy jednego z nich, łysego i starego. Oczywiste jest, że nie jest i nigdy nie będzie taki sam. Moim zdaniem to nawet hańba, a nie cyrk. Prawdopodobnie trafniej byłoby tak to nazwać. Teraz jest w drużynie Novaka Djokovicia. To próby zatrzymania się w czymś, czego już nie ma, w echach przeszłości. Myślę, że to jest problem. Mam nadzieję, że w moim przypadku tak się nie stanie, ale nie mogę tego powiedzieć na pewno. Może kiedy będę miał 36 lat, pojadę do Bangkoku na Challengera - w taki sposób Bublik zabrał głos na temat Murraya.

Alexander Bublik nigdy nie mierzył się z Rafaelem Nadalem, za to z Andy'm Murrayem stoczył pięć pojedynków. Wygrał dwa z nich, a w trzech lepszy okazywał się legendarny Szkot.