Collins kontra Świątek. Mistrzyni Roland Garros reaguje, trafiła w samo sedno

Nie milkną echa skandalicznego zachowania Danielle Collins względem Igi Świątek. Media obiegło nagranie, jak 31-latka niechętnie podaje rękę Polce podczas finału United Cup, który ostatecznie wygrały Stany Zjednoczone.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamieszanie wokół Igi Świątek. "To zostało bardzo dziwnie zakomunikowane"

Skandaliczne zachowanie Danielle Collins

Samo zlekceważenie Igi to jedno, ale to, co Danielle Collins zrobiła później w Social Mediach, do zupełnie coś innego. Amerykanka ustawiła na swój avatar ujęcie z tego "słynnego" już nagrania, a następnie screena wrzuciła na relację i podpisała: "nie wiem, czy to zauważyliście, ale... nowy rok, stara ja".

"Sports Illustrated" opisało tę sytuację, jako: "Drama tenisowa: Danielle Collins nie lubi Igi Świątek" - tak zatytułowano publikację. Niżej dziennikarze stwierdzili, że Amerykanka "nie kryje już pogardy" dla Polki. Relacje obu zawodniczek nie były najcieplejsze, a ich konflikt sięga m.in. igrzysk olimpijskich. - Iga Świątek nie musi być nieszczera w sprawie mojej kontuzji. Nie potrzebuję fałszu - mówiła wówczas 31-latka. Nie obyło się bez reakcji raszynianki, która podkreślała, że "nie zrobiła nic niemiłego w jej kierunku".

Reakcja dwukrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema

Głos w tej sprawie zabrała Swietłana Kuzniecowa - dwukrotna zwyciężczyni turniejów Wielkiego Szlema (US Open 2004 i French Open 2009), finalistka French Open 2006 i US Open 2007 oraz była druga rakieta świata.

Zobacz też: Świątek wygarnęła wszystko przed kamerą. "Nigdy nie powiedzą tego w twarz"

"WTA ma swojego Nicka Kyriosa. Danielle Collins nie była zbyt uprzejma dla Igi Świątek wcześniej, a po skandalu dopingowym przestała być uprzejma w ogóle" - napisała Kuznetsova na kanale Telegram, cytowana przez rosyjski championat.com.

Zachowanie Collins nie spodobało się kibicom

Zachowanie amerykańskiej tenisistki nie spodobało się także społeczności twitterowej. Nawet kibice zaczęli porównywać Danielle Collins do Australijczyka. "Ona jest dokładnie jak Kyrgios, co za zgorzkniała zawodniczka", "Następna atencjuszka, jak mały Nick. Najlepiej zignorować, bo się karmi trolla" - czytamy.

"31-latka zachowująca się jak rozwydrzona 17-latka, która prześladuje inne dzieci w szkole", "Dorosła kobieta, mająca jednostronny konflikt z Igą, która myśli, że dzięki temu jest fajna", "Nie spodziewałem się niczego innego po niej. Niby taka odważna, a możliwość komentowania postów wyłączyła" - to tylko niektóre z komentarzy, o których wspominaliśmy na Sport.pl.