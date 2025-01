Afera ze Świątek, nagle padają wymowne słowa. Tego się nie spodziewała

Reprezentacja Polski zakończyła zmagania w United Cup. Po porażce Igi Świątek i Huberta Hurkacza w finale nasza kadra zajęła drugie miejsce. Do australijskiego turnieju druga rakieta świata przestępowała niedługo po aferze związanej z rzekomym dopingiem. Choć od tamtych wydarzeń minęło już sporo czasu, to inni zawodnicy nadal chętnie chwalą się swoimi przemyśleniami. Ostatnio oliwy do ognia dolał Aleksandr Bublik.

3 screen https://www.youtube.com/watch?v=-zX33vo1tH8, https://www.youtube.com/watch?v=OWhG2rDF-MM Otwórz galerię Na Gazeta.pl