Występ Świątek w Australian Open jest zagrożony? Poszło w świat

4:6, 4:6 - takim wynikiem zakończył się mecz Igi Świątek z Coco Gauff w finale United Cup. Niestety kilka godzin później swoje spotkanie z Taylorem Fritzem 4:6, 7:5, 6:7(4) przegrał również Hubert Hurkacz, przez co nasza reprezentacja drugi raz z rzędu skończyła na drugim miejscu. Mimo porażki słowa uznania należą się Świątek, która przez cały turniej prezentowała się naprawdę solidnie. Wygrane z zawodniczkami, takimi jak Karolina Muchova czy Jelena Rybakina na początku sezonu mogą cieszyć. Zwłaszcza dlatego, że lada moment czeka nas Australian Open.

Co z występem Świątek na AO? Ekspert zabrał głos

Szczególnie w spotkaniu z Kazaszką nie brakowało dramaturgii. W pierwszym secie Polka wygrała 7:5 w tie-breaku, po czym w drugiej partii triumfowała 6:4. United Cup dla wiceliderki światowego rankingu było niezwykle wymagające. Zarówno na pod kątem psychicznym, jak i fizycznym. W trzecim secie ćwierćfinałowego spotkania z Katie Boulter 23-latka poprosiła o przerwę medyczną, podczas której zażyła kilka tabletek przeciwbólowych. Na szczęście była w stanie dokończył całe zawody.

O jej stanie zdrowia w ostatnim czasie wypowiedział się tenisowy ekspert z kanału Tennis Talk with Cam Williams. Umieścił on Igę Świątek na liście zawodniczek, "których występ na Australian Open stoi pod znakiem zapytania". - Iga Świątek skarżyła się na kontuzję nogi, ale nie sądzę, że opuści Australian Open, bo w ostatnich meczach nie wyglądała najgorzej. Jest jednak nad czym myśleć - powiedział Williams z nutką niepewności.

O stanie swojego zdrowia zaraz po półfinałowym starciu z Jeleną Rybakiną wypowiedziała się sama Świątek. Z jej słów wynika, że polscy kibice nie powinni mieć powodów do zmartwień. - W poprzednim meczu ta noga trochę mnie bolała. Wczoraj bardziej panikowałam, bo po jednym dniu trudno stwierdzić, co dokładnie się dzieje - rozpoczęła, mając na myśli starcie z Brytyjką.

- Zdaniem wszystkich nic się stało, więc jestem gotowa, by grać. Z pewnością jutro nie będę najświeższą zawodniczką. Trudno o to przy obowiązującym w tym turnieju formacie. Dodatkowo grałam miksta. Ale uważam, że to idealne przygotowanie do Australian Open. Zyskałam dzięki temu pewność siebie - zakończyła. Główna faza pierwszego w tym sezonie Wielkiego Szelma rozpocznie się 14 stycznia i potrwa dwa tygodnie.