Dramat tenisistki. Teraz opowiada, przez co przeszła. "Trauma"

Bojana Jovanović uznawana była w Serbii za wielki talent. Wielu wierzyło, że zrobi taką karierę, jak jej rodaczka Ana Ivanović, a nawet i większą. W 2020 roku, w wieku 22 lat była drugą najwyżej rozstawioną zawodniczką pochodzącą z Serbii, ale wtedy przydarzyła jej się poważna kontuzja nadgarstka. Przestała występować w oficjalnych turniejach, dodatkowo pandemia koronawirusa mocno wyhamowała jej karierę. W końcu odłożyła rakietę na półkę. Jednak to nie kontuzje można uznać za największy dramat, jaki przydarzył jej się w życiu.

Bojana Jovanović opowiada o walce z rakiem. "Choroba powróciła"

Jovanović pozostaje osobą publiczną. Udziela się dość mocno w mediach społecznościowych. Na samym Instagramie obserwuje ją niespełna 220 tysięcy osób. Dzieli się tam codziennym życiem, a także treningami. Nie zrezygnowała bowiem całkowicie ze sportu, a uprawia... padla.

Serbka udziela też wywiadów. W rozmowie z portalem mondo.rs wróciła wspomnieniami do dzieciństwa. Okazuje się, że to wtedy przeżyła jeden z najtrudniejszych momentów w życiu, który dość mocno wpłynął na nią i ją ukształtował. Była tenisistka mierzyła się wówczas ze złośliwym nowotworem.

- To ten etap mojego życia, który przez wiele lat starałam się odrzucić i o nim zapomnieć - zaczęła. -W 2004 roku, jeszcze przed tym, jak poszłam do pierwszej klasy, wykryto u mnie nerwiaka niedojrzałego, a więc raka nadnerczy. Krótko po tym przeszłam pierwszą operację, a w kwietniu 2005 roku choroba powróciła. Wówczas usunięto mi lewą nerkę i śledzionę - relacjonowała.

Nie tylko choroba była dla niej ciosem

- Wtedy zaczęła się moja największa walka, a więc powrót do szkoły - dodawała. Jak ujawniła Jovanović, poddana została dwóm chemioterapiom, co spowodowało u niej wypadnięcie włosów. To też przyprawiło ją o kolejny koszmar. Stała się ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej w szkole. - Mimo wszystko nie mam w sobie złości. Nie mam żalu do dzieci i rozumiem je. One przecież nie miały pojęcia, co się ze mną dzieje. (...) Odnalezienie tożsamości po ukończeniu szkoły podstawowej było jednym z największych wyzwań w moim życiu - podkreślała.

Jak przyznała, rodzice chcieli ją przenieść do innej szkoły, ale ta nie chciała uciekać od problemów. Te odcisnęły jednak duże piętno na jej psychice, z czym musiała walczyć latami. Mimo wszystko była w stanie rozwijać karierę tenisistki. - Poszłam na studia na psychologię, by przepracować te traumy i je zaakceptować. To pomogło mi dostrzec, że tak naprawdę są one moją siłą, a nie słabością - dodawała.

W 2023 roku Jovanović wystąpiła w programie "Zena Blic", w którym także wspominała o chorobie. Wówczas ujawniła, że wielkim wsparciem dla niej byli rodzice. Lekarze odradzali jej zawodowe uprawianie sportu, ale rodzina motywowała ją do działania. - To dzięki rodzicom znalazłam siłę i zawsze kierowałam się zasadą, że niebo jest limitem. Żyłam marzeniami i nigdy się nie poddałam. Powtarzali mi, żeby nie słuchać nikogo z zewnątrz - mówiła wówczas.

Dlaczego dopiero od kilku miesięcy Jovanović otwarcie mówi o dramacie, jaki spotkał ją lata temu? - Chcę dać ludziom motywację i wsparcie - zakończyła.