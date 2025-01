Tak ostro jeszcze nie było. Kibice rzucili się na Świątek. "Obrzydliwe"

Iga Świątek jeszcze podczas trwania finałowego meczu z Coco Gauff zirytowała wielu kibiców - oraz trenera zespołu USA - swoim zachowaniem. Reprezentantka Polski w końcówce drugiego seta, przy wyniku 5:4 dla Coco Gauff, poprosiła o przerwę medyczną. "Zachowuje się jak rozpieszczone dziecko" - można było przeczytać.

Lodowaty uścisk Igi Świątek. Kibice wściekli po finale United Cup

I zapewne ta sytuacja miała też wpływ na to co się stało później. Iga Świątek schodząc z kortu, zwyczajowo pożegnała się z rywalką. Tylko że nie było to pożegnanie w najlepszym stylu. Uścisk dłoni z Coco Gauff trwał dosłownie sekundę, a polska tenisistka nawet nie spojrzała przy nim na swoją przeciwniczkę. Media od razu zwróciły na to uwagę.

Zauważyli to również kibice. "Iga Świątek nie umie przegrywać. Przeciwko Coco Gauff używała wszystkich możliwych taktyk meczowych, ale i tak przegrała i na koniec nie miała do niej nawet tyle szacunku, żeby porządnie uścisnąć jej dłoń. Straszne zachowanie ze strony światowego numeru dwa" - czytamy w jednym z komentarzy.

"Dziwi cię to? Jeśli tak, to najwyraźniej nie oglądałeś Igi na tourze podczas ostatnich trzech sezonów. Im bardziej różnica między nią, a innymi się zmniejszała, tym częściej zachowywała się niesportowo" - odpowiedział na ten komentarz inny kibic.

"Naprawdę nie mogę zrozumieć, czemu ludzie lubią Igę. Nie ma osobowości, nie umie przegrywać, jest nudna. Coco zawsze ją szanowała po porażkach, a teraz Iga odpowiada w taki sposób, bo przegrała z lepszą zawodniczką. Obrzydliwe. Panienka polskiego tenisa razem z Agnieszką Radwańską" - czytamy.

"Zachowanie bez klasy jeśli chodzi o ten uścisk dłoni. Duża różnica w porównaniu do Rybakiny i jej zachowania" - pisze inne kibic.

"Jaki 'skwaszony' uścisk dłoni ze strony Świątek. Oceniam ją za to bardzo negatywnie. Coco Gauff zasługuje na więcej" - uważa kolejny.

Pojawiają się też inne głosy. "Niektóre dyskusje dotyczące Gauff-Świątek są żenujące. Gauff ma prawo świętować wielką wygraną. I świat się nie skończy przez chłodnawy uścisk dłoni. Najważniejsze, że poziom meczu był niesamowity i WTA w końcu ma rywalizację, na którą tyle czekało" - napisał dziennikarz "The Guardian" Tumaini Carayol. "Osobiście nie potrzebuję fałszywych uścisków i skromności, żeby cieszyć się tenisem. Nie mogę się doczekać ich kolejnego meczu i tego jak bardzo będzie im zależeć na wygranej" - dodał.

Iga Świątek obecnie przygotowuje się do gry w Australian Open. Rozpoczęły się już kwalifikacje do pierwszego turnieju wielkoszlemowego w tym roku - jeden z reprezentantów Polski już ma powody do zadowolenia. Faza główna tych rozgrywek rozpocznie się dopiero 12 stycznia.