Świetne wieści ws. Linette w samym środku nocy

Nowy sezon rozpoczął się dla Magdy Linette jeszcze w zeszłym roku. 29 grudnia Polka zagrała w I rundzie turnieju WTA 500 w Brisbane. Nie będzie jednak wspominać miło tamtej konfrontacji, bo przegrała z niżej notowaną w rankingu WTA (38. vs 67.) Amerykanką McCartney Kessler 4:6, 4:6. Przydarzył się zatem falstart, ale czasu na rozpamiętywanie nie było, bo z Brisbane Polka przeniosła się mniej więcej 2500 km na południe na wyspę Tasmanię. Konkretnie do miasta Hobart, gdzie czekała ją rywalizacja zarówno w singlu, jak i w deblu.

Linette wznowiła starą współpracę

Zaczęła od tego drugiego, łącząc siły z doświadczoną Amerykanką Sofią Kenin. Ze zwyciężczynią Australian Open 2020 Polka grała w parze już dwukrotnie. Przy czym zarówno w Strasbourgu w 2019 roku, jak i w Madrycie w 2023 roku przegrywały w pierwszych rundach. Tym razem za start czekał ich pojedynek z chińsko-gruzińską parą Qianhui Tang - Oksana Kałasznikowa. Faworytkami były mimo wszystko rozstawione z nr 3 doświadczone Polka i Amerykanka.

"Odkurzona" współpraca zdała swój pierwszy test bardzo sprawnie. W pierwszym secie Kenin i Linette pokazały dużą odporność w sytuacjach kryzysowych, bo zdarzyło im się dwa razy oddać podanie. Jednak ilekroć tak się działo, od razu odpowiadały przełamaniem. Seta mogły zamknąć już przy stanie 6:5, miały ku temu aż cztery okazje, ale zmarnowały wszystkie. To jednak także ich nie złamało, bo w tiebreaku wygrały 7:5, mimo że przegrywały już 4:5 przy serwisie rywalek.

Polsko-amerykańska para zdała egzamin. Teraz polsko-polski pojedynek?

Drugą partię również zaczęły od "wyboju", bo znów dały się przełamać i to na 0:2. Jednak od tamtej pory nie straciły już podania ani razu. Co innego ich rywalki. Polka i Amerykanka weszły na wyższy poziom, wygrywając sześć z kolejnych siedmiu gemów (w tym trzy przełamania). Efekt? Triumf w secie 6:3, a w całym meczu 7:6(5), 6:3 i awans do ćwierćfinału.

Tam Linette może spotkać inną Polkę. Katarzyna Piter w parze z Włoszką Angelicą Moratelli zawalczą z brytyjsko-bułgarskim duetem Tara Moore - Wiktoria Tomowa. Triumfatorki tego starcia zmierzą się w ćwierćfinale z Linette i Kenin. Magdę czeka podczas WTA 250 w Hobart także gra w singlu. W I rundzie Polka zagra w 66. w rankingu WTA Francuzką Warwarą Graczową. Ten mecz w nocy z 6 na 7 stycznia ok. 1:00 czasu polskiego.