Burza wokół Rybakiny przed Australian Open. Świat tenisa poruszony

W sobotę 4 stycznia Elena Rybakina przegrała 6:7(5), 4:6 z Igą Świątek w półfinale drużynowego turnieju United Cup, lecz to nie pojedynek dwóch czołowych tenisistek świata był najważniejszym tematem wokół kazachskiej zawodniczki. Rybakina zszokowała świat tenisa, informując w Nowy Rok, że Stefano Vukov dołącza do jej sztabu szkoleniowego.

Burza wokół Rybakiny przed AO. "Gdzie jest dym, jest i ogień"

Stefano Vukov to długoletni trener Kazaszki, która zdecydowała się rozstać z nim po pięciu latach pod koniec ubiegłego sezonu. Kibice wciąż mają w pamięci szokujące doniesienie na temat tego, jak wyglądały wcześniejsze relacje tego duetu. - Nie chcę używać ostrych słów, ale jego podejście jako jej mentora było niewłaściwe. Ludzie, którzy byli wokół niej, mówią, że nieustannie ją deptał, dosłownie wysysając z niej wszystko - twierdziła rosyjska dziennikarka Sofia Tartakowa. "To czas, by cały nasz sport w końcu przeciwstawił się widocznym nadużyciom i manipulacji zawodników przypominających kult. To bardzo smutna sytuacja. Modlę się za Jelenę Rybakinę" - napisała w mediach społecznościowych Pam Shriver.

Po tych doniesieniach brytyjski "The Athletic" poinformował, że Stefano Vukov jest obecnie zawieszony, ponieważ WTA prowadzi wobec niego dochodzenie w sprawie możliwego naruszenia zasad postępowania, co oznacza, że nadal nie może on pełnić oficjalnych funkcji. Rybakina stanęła murem za swoim byłym szkoleniowcem, ale świat tenisa i tak pozostaje nieufny. Ciekawy głos w tej sprawie zabrała była tenisistka Coco Vandeweghe. - Przykro mi, ale tam, gdzie jest dym, prawdopodobnie jest i ogień - powiedziała w kontekście zawieszenia trenera.

Nowym szkoleniowcem Rybakiny został Goran Ivanisević. "The Athletic" dodawał, że Chorwat był zaskoczony decyzją tenisistki o dołączeniu do sztabu Vukova. - Byłabym zaskoczona, gdybyśmy zobaczyli Gorana w Australian Open. Myślę, że przy takim ruchu na karuzeli trenerskiej, jaki jest w zespole Eleny, nie chciałabym być nowym trenerem i przywracać stary głos. Oznacza to, że nie ufasz mi na tyle, by uczynić cię lepszą, zrobić kolejny krok naprzód - dodała.

Po sobotniej porażce w United Cup z Igą Świątek Rybakina zaatakowała media i środowisko tenisowe w związku z negatywnymi komentarzami o Stefano Vukovie. - Nie jestem zadowolona z komentarzy, które widzę, zwłaszcza od osób z touru. To aktywni trenerzy, komentatorzy. Nie uważam, żeby to było sprawiedliwe - powiedziała 25-latka.