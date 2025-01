Polscy kibice rzucili się na Gauff. Brak szacunku dla Świątek

- Teraz wierzę, że jestem jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Myślę, że grałam świetny tenis. Cieszę się, że zdobyłam punkt dla drużyny USA. Było ciężko, nie będę kłamać. Jest wielu polskich fanów. Doceniam atmosferę. Dziękuję amerykańskim fanom. Zwłaszcza tym tutaj, którzy nieśli - powiedziała Coco Gauff po zwycięstwie nad Igą Świątek w finale United Cup. Dla Amerykanki to dopiero trzecie zwycięstwo nad polską tenisistką, ale drugie z rzędu.

Polscy kibice rzucili się na Coco Gauff. "Nieeleganckie". Musiała się tłumaczyć

Gauff w obu setach musiała odrabiać straty przełamania, ale ostatecznie triumfowała 6:4, 6:4. Po ostatniej piłce wykonała interesującą cieszynkę. Zaczęła "kopać", a rakieta miała imitować łopatę. Wzbudziło to ciekawość dziennikarzy oraz kibiców. Ci z Polski uważali, że było to "nieeleganckie" i "wyrazem braku szacunku" wobec Igi Świątek. Niektórzy poszli nawet o krok dalej, jakoby Amerykanka sugerowała tym gestem "zakopanie" rywalki. Trzeba przyznać, że to szalenie daleka interpretacja.

Amerykańska tenisistka została zapytana o tę celebrację na konferencji prasowej. Okazało się, że pomysłodawcą był jej kolega z kadry Denis Kudla, który zdecydował się po United Cup zakończyć karierę. - Szczerze mówiąc, zaczęło się to w meczu z Chinami. Grałam z Zhang Shuai, a ona grała naprawdę świetny tenis. On [Kudla - red.] kazał mi cały czas kopać, "kop dalej" - mówił. Potem przyszedł czas na celebrację łopaty. Po prostu to zrobiłam. To był dla mnie motyw przewodni tego tygodnia - powiedziała Coco Gauff na konferencji prasowej.

20-letnia Amerykanka została wybrana MVP całej imprezy. W trakcie United Cup nie przegrała ani jednego seta. - Chciałabym pogratulować drużynie Polski wspaniałego tygodnia. Jesteście naprawdę utalentowaną drużyną. Życzę wam wszystkiego najlepszego na Australian Open - powiedziała podczas ceremonii.