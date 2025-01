Od razu wytknął, co zrobiła Świątek po porażce. "Bardzo nietypowe"

Iga Świątek w meczu z Coco Gauff przeżyła emocjonalny rollercoaster. W trakcie jednej z przerw w drugim secie w jej oczach pojawiły się łzy. Chwilę później popisała się cennym przełamaniem i wydawało się, że odwróci losy rywalizacji. Niestety radość nie trwała długo, bo Amerykanka odwdzięczyła się przełamaniem powrotnym. Świątek próbowała się jeszcze zmobilizować. Przed ostatnim gemem zeszła na przerwę medyczną, by w końcu przegrać 4:6, 4:6. W to, co zrobiła po ostatniej piłce, aż trudno uwierzyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Bukowiecka druga w Polsce! ": Nie spodziewałam się"

Dziennikarz od razu wytknął to Świątek. Naprawdę zrobiła to po meczu z Gauff. "Bardzo nietypowy"

Nasza najlepsza tenisistka zakończyła spotkanie najgorzej, jak się dało - podwójnym błędem serwisowym. Na jej twarzy od razu pojawiło się kompletne zrezygnowanie. Wtedy podeszła do siatki, by tradycyjnie pogratulować rywalce. Ale takiego pożegnania w wykonaniu Świątek jeszcze nie mieliśmy okazji oglądać.

Wyglądało ono dość dziwnie. Gdy Świątek przybijała "piątkę" z Gauff, nawet na nią nie spojrzała. Kontakt trwał niesamowicie krótko. Polka momentalnie odwróciła się i jako pierwsza ruszyła w kierunki sędzi. Potem ze zwieszoną głową udała się prosto do szatni. Na jej zachowanie zwrócił uwagę portugalski dziennikarz Jose Morgado. - Bardzo nietypowy, zimny uścisk dłoni Igi Świątek - napisał na platformie X i udostępnił nagranie.

Gdy 23-latka opuściła stadion, bardzo elegancką postawę zaprezentowała Gauff. Po tym, jak uścisnęła dłoń sędzi, podeszła do polskiego boksu, podziękować całej naszej ekipie. Dopiero później zaczęła świętować wraz ze swoją drużyną.

Pomimo porażki Igi Świątek w pierwszym meczu finału United Cup, Polska nadal ma szansę na zdobycie trofeum. Aby tak się stało, najpierw Hubert Hurkacz musi pokonać Taylora Fritza, a następnie Polacy muszą pokonać Amerykanów w mikście.