Rywalka Świątek wycofuje się z Australian Open! "Niestety"

Barbora Krejcikova (10. WTA) w ubiegłym sezonie cieszyła się z drugiego w karierze tytułu w grze pojedynczej w turnieju wielkoszlemowym. 29-letnia zawodniczka po triumfie w Roland Garros 2021, wygrała Wimbledon, w finale pokonując Włoszkę Jasmine Paolini (4. WTA) 6:2, 2:6, 6:4.

Barbora Krejcikova, mistrzyni Wimbledonu nie zagra w Australian Open

Barbora Krejcikova z bardzo dobrej strony zaprezentowała się również w turnieju WTA Finals w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie, z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek sezonu. Czeszka w fazie grupowej po porażce z Igą Świątek (2. WTA) 6:4, 5:7, 2:6, pokonała dwie Amerykanki: Jessicę Pegulę (7. WTA) 6:3, 6:3 i Coco Gauff (3. WTA) 7:5, 6:4. Krejcikova odpadła dopiero w półfinale, przegrywając z Chinką Qinwen Zheng (5. WTA) 3:6, 5:7.

Wiadomo już, że początek tego sezonu dla Krejcikovej nie będzie łatwy. Już w pierwszych dniach nowego roku musiała bowiem podjąć ważną decyzję. Czeszka zdecydowała się bowiem nie wystartować w pierwszym turnieju wielkoszlemowym w tym roku - Australian Open. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych.

- Chciałam podzielić się krótką aktualizacją dotyczącą mojego wycofania się z Australian Open. Niestety, kontuzja pleców, która dokuczała mi pod koniec zeszłego sezonu, nadal nie jest w pełni wyleczona. To naprawdę rozczarowujące, ponieważ uwielbiam grać w Melbourne i mam wspaniałe wspomnienia z dotarcia do ćwierćfinału w zeszłym roku. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie. Ciężko pracuję, by wrócić do zdrowia i nie mogę się doczekać, kiedy was wszystkich zobaczę na korcie - napisała Krejcikova na portalu X.

Krejcikova nawet dwa razy docierała do ćwierćfinału Australian Open. Najpierw w 2022 roku przegrała 3:6, 2:6 z Amerykanką Madison Keys (21. WTA), a w ubiegłym roku z aktualną liderką światowego rankingu, Białorusinką Aryną Sabalenką 2:6, 3:6.

Australian Open ruszy w niedzielę, 12 stycznia. Tytułu sprzed roku bronić będzie Sabalenka.