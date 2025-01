Sabalenka przegrała pierwszego seta i się zaczęło. Sceny w wielkim finale

Aryna Sabalenka (1. WTA) przed rokiem dotarła do finału turnieju WTA 500 w Brisbane, ale wtedy przegrała gładko 0:6, 3:6 z Jeleną Rybakiną (6. WTA). W tym roku Białorusinka bez straty seta dotarła znowu do finału w tym turnieju. Największe problemy miała w meczu trzeciej rundy z Julią Putincewą (29. WTA), z którą wygrała 7:6(7-2), 6:4.

W finale w Brisbane rywalką Aryny Sabalenki była Polina Kudiermietowa (107. WTA), która dotychczas w karierze pokonała tylko jedną zawodniczkę z czołowej dziesiątki rankingu WTA. Było to trzy dni temu, gdy wygrała 1:6, 6:2, 7:5 z Darią Kasatkiną (9. WTA).

Pachniało sensacją w meczu Aryny Sabalenki w finale turnieju WTA 500 w Brisbane

Przed meczem nie było wątpliwości, że murowaną faworytką do zwycięstwa była liderka światowego rankingu. Szybko przełamała Rosjankę, prowadziła 3:1 i... wpadła w dołek pełen niewymuszonych błędów i nie najlepszego serwisu. A Kudiermietowa grała bez kompleksów. Odrobiła stratę przełamania, fantastycznie serwowała i ostatecznie wygrała sensacyjnie pierwszego seta 6:4! Nie był to najwyższy możliwy poziom, gdy było więcej niewymuszonych błędów niż uderzeń kończących, ale Rosjance na pewno to nie przeszkadzało.

Aryna Sabalenka musiała się wziąć w garść, żeby już na początku roku nie zostać bohaterką jednej z największych sensacji. Grała w końcu z rywalką, którą wyprzedzała aż o 106 miejsc! I tak też się stało. Sabalenka poprawiła serwis, popełniała mniej błędów, a to wystarczyło, żeby dwukrotnie przełamać 21-latkę i wygrać seta 6:3.

Koniec drugiego seta był niejako końcem całego spotkania dla Poliny Kudiermietowej. Rosjanka popełniała coraz więcej błędów, co nie raz wywoływało u niej frustrację. A Sabalenka zwyczajnie nie oddawała za darmo punktów, grała na "zwykłym" poziomie i to wystarczyło, żeby do końca odwrócić wynik meczu i wygrać cały turniej WTA 500 w Brisbane. To pierwszy tytuł Białorusinki w tym roku i zarazem 18. w karierze.

Kolejnym turniejem dla obu pań będzie Australian Open. Sabalenka będzie broniła tytułu, który wygrywała w 2023 i 2024 roku. Z kolei Kudiermietową najpierw czeka gra w kwalifikacjach do pierwszego turnieju wielkoszlemowego w 2025 roku.

Aryna Sabalenka - Polina Kudiermietowa 4:6, 6:3, 6:2