Gauff ostrzega Świątek przed finałem United Cup. "To jej utrudni"

Polska i Stany Zjednoczone zmierzą się w finale trzeciej edycji United Cup. Dla Polski będzie to drugi finał z rzędu w tym turnieju. Przed rokiem Biało-Czerwoni przegrali z Niemcami. Z kolei dwa lata temu Polska przegrała w półfinale z późniejszymi triumfatorami, a więc Amerykanami. Kto wie, być może do trzech razy sztuka.

Coco Gauff czeka na finałowe starcie z Igą Świątek

Przed dwoma laty w półfinale Iga Świątek (2. WTA) zmierzyła się z Jessicą Pegulą (7. WTA), z którą przegrała 2:6, 2:6. Z kolei w niedzielny poranek polskiego czasu zagra z Coco Gauff (3. WTA). Obie panie dotychczas 13-krotnie grały przeciwko sobie i aż 11 z tych meczów wygrała Polka, a tylko dwa Amerykanka.

Po wygranym półfinale z Czechami Coco Gauff została zapytana o to, jakie ma odczucia przed finałowym starciem z Igą Świątek. - Czuję się świetnie. Czułam, że dziś dobrze grałam. Oczywiście Iga jest trudną przeciwniczką. Nie wiem, jeszcze dużo o tym nie myślałam. Myślę, że to będzie świetny mecz i jestem podekscytowana, żeby jutro wyjść na kort, i mam nadzieję przywieźć puchar do domu - powiedziała Gauff cytowana przez serwis sportskeeda.com.

Następnie Amerykanka wróciła pamięcią do ostatniego meczu ze Świątek w WTA Finals w Rijadzie, który wygrała 6:3, 6:4. - Byłam bardzo pewna siebie w Rijadzie. Tak, myślę, że kiedy gram w tenisa z pewnością siebie, to prezentuję mój najlepszy tenis. To utrudnia jej [Świątek - przyp. red.] lub komukolwiek innemu zrobienie czegokolwiek. Więc jutro po prostu wyjdę i będę pewna siebie - podsumowała trzecia tenisistka świata.

Finał Polska - Stany Zjednoczone w United Cup rozpocznie się w niedzielę 5 stycznia o godz. 7:30. Relację tekstową będzie można śledzić na Sport.pl w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Z kolei transmisję telewizyjną będzie można oglądać w Polsacie, Polsacie Sport i na platformie Polsat Box Go.