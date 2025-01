O której gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć finał United Cup? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Reprezentacja Polski drugi raz z rzędu zagra w finale United Cup. Przed rokiem nasza ekipa nie dała rady sięgnąć po końcowy triumf. Lepsi okazali się Niemcy. Teraz przed Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem mecze z Amerykanami, którzy pokonali nas dwa lata temu w półfinale. Jest zatem za co się zrewanżować.

Polska gra o zwycięstwo w United Cup. Kiedy mecze Świątek - Gauff i Hurkacz - Fritz

W drodze do finału Polacy pokonali kolejno Norwegię, Czechy, Wielką Brytanię i Kazachstan. W sobotnim półfinale wygraliśmy bardzo pewnie 3:0. Najpierw Hubert Hurkacz rozprawił się 6:3, 6:2 z Aleksandrem Szewczenką, potem Iga Świątek po ciężkim boju 7:6(5), 6:4 wygrała z Jeleną Rybakiną, a na koniec mikst Maja Chwalińska / Jan Zieliński dopełnił formalności i z duetem Kulumbajewa / Szewczenko zwyciężył 6:4, 6:1.

W starciu z Amerykanami może nie być już tak łatwo. Igę Świątek czeka pojedynek z trzecią w rankingu WTA Coco Gauff. Co prawda bilans bezpośrednich meczów (11:2 dla Świątek) przemawia wyraźnie za Polką, ale ostatnio do 20-latka była od niej lepsza podczas WTA Finals. Z kolei Hubert Hurkacz w singlu zmierzy się ze światową czwórką - Taylorem Fritzem. Jeśli po tych dwóch spotkaniach będzie remis, losy rywalizacji rozstrzygnie mikst. Na razie zgłoszeni zostali do niego Świątek i Hurkacz oraz Gauff i Fritz, ale obie ekipy mogą jeszcze dokonać zmian.

Finał United Cup. Polska - USA. Gdzie i kiedy obejrzeć mecze Świątek i Hurkacza?

Finał United Cup pomiędzy Polską a USA odbędzie się w niedzielę 5 stycznia na Ken Rosewall Arena w Sydney. Polscy kibice nie mają powodów do narzekania. W przeciwieństwie do półfinału z Kazachstanem nie będą musieli zarywać nocki. Pierwszy mecz Igi Świątek z Coco Gauff rozpocznie się o godz. 7:30 polskiego czasu. Zaraz po jego zakończeniu, ale na pewno po godz. 9:00 na kort wyjdzie Hubert Hurkacz i Taylor Fritz. Na koniec zobaczymy rywalizację mikstów.

Finał United Cup pomiędzy Polską a USA odbędzie się w niedzielę 5 stycznia na Ken Rosewall Arena w Sydney. Polscy kibice nie mają powodów do narzekania. W przeciwieństwie do półfinału z Kazachstanem nie będą musieli zarywać nocki. Pierwszy mecz Igi Świątek z Coco Gauff rozpocznie się o godz. 7:30 polskiego czasu. Zaraz po jego zakończeniu, ale na pewno po godz. 9:00 na kort wyjdzie Hubert Hurkacz i Taylor Fritz. Na koniec zobaczymy rywalizację mikstów.