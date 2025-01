O której finał United Cup? Kapitalne wieści dla Polaków!

Choć reprezentacja Polski była faworytem przed starciem z zaliczającym kapitalny debiut w United Cup Kazachstanem, rywalizacja wcale nie zapowiadała się łatwo. Jelena Rybakina to bardzo nieprzyjemna rywalka dla Igi Świątek (bilans 2:4 w tourze WTA), a Hubert Hurkacz nie ma jeszcze stabilnej formy. Zaś w mikstach nietrudno o niespodziankę, zwłaszcza jeśli grają w nich udział zawodnicy z rzadka występujący w deblu.

Świątek i Hurkacz znokautowali, Chwalińska i Zieliński dobili

Na szczęście Polacy bardzo skutecznie pozbyli się wszelkich obaw. Hurkacz zagrał świetny mecz i rozniósł wręcz Aleksandra Szewczenkę 6:3, 6:2. Za to Iga Świątek przetrwała sztorm w pierwszym secie (gdy przegrywała już 3:5) i odwróciła losy starcia z Rybakiną, które wygrała 7:6(5), 6:4, już wtedy gwarantując naszej kadrze awans do finału. Po meczu nie ukrywała wielkiej radości. Zwycięstwo "doprawili" jeszcze Chwalińska i Zieliński, pokonując w mikście parę Szewczenko - Kulambajewa 6:4, 6:1.

Dla polskich kibiców obejrzenie tego na żywo było pewnym wyzwaniem. Pierwszy mecz (Hurkacz - Szewczenko) zaczął się 30 minut po północy czasu polskiego. Standardowe "uroki" turniejów w Australii. By obejrzeć choćby oba mecze singlowe, trzeba było odpuścić sobie spanie do 4 nad ranem. Dorzucając miksta, mowa już o 5:30, czyli praktycznie cała noc z 3 na 4 stycznia z głowy. Czy w przypadku finałowej rywalizacji również trzeba będzie przejść na iście lunarny tryb życia?

O której finał United Cup? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Otóż nie tym razem. Finał United Cup rozpocznie się w niedzielę 5 stycznia o godzinie 7:30 czasu polskiego. Czyli dokładnie tak, jak drugi półfinał USA - Czechy w sobotę, który wyłoni rywali dla naszej kadry (po pierwszym meczu jest 1:0 dla USA, jako że Coco Gauff ograła Karolinę Muchovą). Nie będzie zatem mowy o weekendowym spaniu do 10 czy 11, ale przynajmniej polscy kibice będą mogli spać w czasie do tego przeznaczonym, a rano spokojnie obejrzeć wielkie wydarzenie z udziałem naszej reprezentacji. Transmisję przeprowadzi główny kanał Polsatu, Polsat Sport 1, a także Polsat Box Go w Internecie (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). My zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.