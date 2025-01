Zastąpili Świątek i Hurkacza w mikście. Nokaut w 62 minuty

Hubert Hurkacz i Iga Świątek zapewnili Polakom awans do finału United Cup. Oboje wygrali w singlu, ale w półfinałowym starciu z Kazachstanem pozostał jeszcze mikst. Przystąpili do niego Maja Chwalińska i Jan Zieliński. Jak im poszło? Nasz duet podszedł do rywalizacji z pełnym zaangażowaniem i nie chciał ustępować liderom drużyny. Mecz z Kazachstanem zakończył się prawdziwym nokautem.

2 https://x.com/SportowyRytm/status/1874816982056616421 Otwórz galerię Na Gazeta.pl