Od tej strony Świątek nie znaliśmy. Ależ wyznanie!

- Jestem szczęśliwa, że wygrałam, więc nie muszę znów grać miksta. Ten mecz był szalony, zwroty akcji, myślałam, że w pierwszym secie mam wszystko pod kontrolą, ale było ciasno. Nie chciałam popełnić tego samego błędu w trzecim secie. Wzięłam chyba z cztery tabletki przeciwbólowe, ale jestem szczęśliwa, że wygraliśmy i z pewnością wykorzystam jutrzejszy dzień wolny na odpoczynek - mówiła Iga Świątek tuż po szalonym ćwierćfinale, w którym ostatecznie po niemal trzech godzinach pokonała Katie Boulter 6:7, 6:1, 6:4. Dzięki wcześniejszej wygranej Huberta Hurkacza z Billy'm Harrisem 7:6(3), 7:5) reprezentacja Polski ograła 2:0 Wielką Brytanię.

Na takiej imprezie Świątek czułaby się najlepiej. "Znam wszystkie popowe utwory z tych lat"

Teraz naszą kadrę czeka półfinałowy mecz przeciwko Kazachstanowi. Biało-czerwoni trzeci raz z rzędu powalczą o finał United Cup. To idealny czas, aby przełamać złą passę. W międzyczasie organizatorzy turnieju postanowili zaprosić Polaków do pewnej gry, w której m.in. Świątek i Hurkacz odpowiadali na bardzo ciekawe pytania.

W "pokoju zwierzeń" wiceliderka rankingu WTA została zapytana, chociażby o... wymarzoną imprezę. - Jak wyglądałaby twoja idealna impreza i dlaczego? - usłyszała. 23-latka niezbyt długo zastanawiała się nad odpowiedzią. - Mimo że nie jestem zabawową osobą, to byłaby to impreza z motywem popowym lat 80., dlatego, że znam wszystkie popowe utwory z tamtych lat - przyznała, ujawniając przy okazji swój gust muzyczny. Na to samo pytanie odpowiedział Hurkacz, który postawiłby na imprezę w stylu Tokio Drift, z racji swojej pasji do szybkich samochodów.

Nie były to jedyne pytania. W "pokoju zwierzeń" United Cup dowiedzieliśmy się także, że rzeczą, bez której nasza tenisistka nie wybrałaby się na podróż, jest jej Kindle, czyli czytnik e-booków. Nie od dziś wiadomo, że literatura jest ważnym elementem jej życia. Za to najlepszy polski tenisista ujawnił żartobliwie, że w jego walizkach czasami znajdziemy rękawice do wyścigów. Materiał z całej zabawy ukazał się w mediach społecznościowych. Nie brakowało w nim humoru.

Po krótkim odpoczynku Polaków czeka bój o finał United Cup. Spotkanie z Kazachstanem rozpocznie się w nocy z piątku 3 stycznia na sobotę 4 stycznia polskiego czasu. Najpierw o godz. 00:30 na korcie pojawią się Hubert Hurkacz oraz Aleksandr Szewczenko. Po meczu panów Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną.