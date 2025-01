Polska - Kazachstan w United Cup. O której gra Iga Świątek? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski po pokonaniu Wielkiej Brytanii trzeci raz z rzędu awansowała do półfinału United Cup. Teraz będzie miała szansę, by przełamać złą passę i wreszcie odnieść zwycięstwo. Naszym najbliższym rywalem będzie Kazachstan. Oznacza to, że lada moment dojdzie do pierwszej w 2025 roku konfrontacji między Igą Świątek a Jeleną Rybakina. O której gra Iga Świątek? Kiedy mecz Polska - Kazachstan? Transmisja, stream online, wynik na żywo.