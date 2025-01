Świątek powiedziała, czego spodziewa się po Rybakinie. Króciutko

Reprezentacja Polski pokonała Wielką Brytanię i trzeci raz z rzędu awansowała do półfinału United Cup. To oczywiście zasługa naszych niezawodnych Igi Świątek oraz Huberta Hurkacza, którzy udowodnili, że mogą walczyć o najwyższe cele. Teraz rywalem Polski będzie Kazachstan. To oznacza, że na korcie dojdzie do pierwszej w 2025 roku konfrontacji między Świątek a Jeleną Rybakiną. Polka powiedziała, czego spodziewa się w tym meczu.

