Rywalki mogą się bać. Iga Świątek jest nie do zdarcia. Rekord!

Iga Świątek zagrała z Katie Boulter trzysetowy thriller w Sydney. Polka przegrała pierwszego seta po tie-breaku 6:7 (4). W drugiej partii zdecydowanie górowała nad rywalką, zwyciężyła 6:1. Do stanu 4:4 w trzecim secie trudno było wskazać, kto bardziej zasłużył na końcową wygraną. Ostatecznie to Świątek wyszarpała wygraną w dwóch ostatnich gemach. Wygrała seta 6:4 i zapewniła Polsce awans do półfinału United Cup. Jej mecz z Boulter trwał 2 godziny i 57 minut.

Iga Świątek śrubuje kolejny rekord

To było z pewnością bardzo wymagające i wyczerpujące starcie dla Igi Świątek. W trakcie trzeciego seta potrzebowała pomocy medycznej. Na szczęście problemy zdrowotne nie sprawiły większych kłopotów i mogła walczyć o końcowe zwycięstwo, które też pozwoliło wykręcić nowy rekord.

Wyliczono, że to kolejny mecz Polki z rzędu, który wygrała mimo porażki po tie-breaku w pierwszym secie. Taka sytuacja miała miejsce piąty raz od sierpnia 2023 r.

Okazuje się też, że to było siódme kolejne zwycięstwo naszej tenisistki w tym samym okresie, kiedy remisowała 4:4 w trzecim, decydującym secie. To tylko pokazuje, że Polka ma zdolność do odwracania losów spotkań, przejmowania inicjatywy w newralgicznych momentach i wygrywania meczów w niezapomnianym stylu.

"Osiąga doskonałość, gdy marginesy błędu są najmniejsze" - stwierdził statystyk tenisowy posługujący się na Twitterze nickiem @juanignacio_ac.

Zdecydowanie można powiedzieć, że starcie z Boulter było najtrudniejszym dla Świątek w nowym sezonie. Z Malene Helgo straciła tylko jednego gema, a z Karoliną Muchovą grała godzinę mniej i nie straciła seta.

- Jestem po prostu wykończona. Jestem szczęśliwa, że wygrałam, więc nie muszę znów grać miksta. Ten mecz był szalony, zwroty akcji, myślałam, że w pierwszym secie mam wszystko pod kontrolą, ale było ciasno. Nie chciałam popełnić tego samego błędu w trzecim secie - mówiła Świątek po wygranej z Brytyjką.

W półfinale United Cup Polska zagra z Kazachstanem. To spotkanie odbędzie się 4 stycznia.