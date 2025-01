Fala hejtu spadła na Igę Świątek. "Raz oszukasz, zawsze oszukasz"

Iga Świątek radziła sobie znakomicie w meczach singlowych United Cup, choć tylko do czasu. Bez większych problemów pokonała Norweżkę Malene Helgo i Czeszkę Karolinę Muchovą, tracąc jedynie osiem gemów. Aż nadeszło czwartkowe spotkanie z Katie Boulter. Brytyjka postawiła się Polce, była w stanie urwać jej seta, choć ostatecznie i tak musiała uznać wyższość Świątek. Po meczu eksperci i komentatorzy rozpływali się nad wysokim poziomem spotkania. "To było epickie! To była przyjemność oglądać tę jakości, intensywność i odporność psychiczną zawodniczek" - podkreślali. I choć nastroje były wyśmienite, a wielu kibiców wychwalało Świątek, to znaleźli się i tacy, którzy mocno ją krytykowali. Oberwało jej się za jeden ruch.

Internauci wysnuli zaskakującą teorię ws. Świątek. Mocne oskarżenia

Chodzi o przerwę medyczną. Polka poprosiła o nią w trzecim secie, tuż po przełamaniu na 1:2 dla rywalki. Najpierw na korcie pojawiła się fizjoterapeutka, która po chwili udała się ze Świątek w nieco bardziej ustronne miejsce, by udzielić jej pomocy. Po kilku minutach 23-latka wróciła na kort z wyraźnie obandażowanym udem. I mimo dyskomfortu udało jej się dalej grać. Co więcej, tuż po powrocie doprowadziła do przełamania powrotnego i ostatecznie wygrała cały set 6:4 i mecz 2:1.

Jednak już w trakcie trzeciej partii internauci zaczęli wystosowywać pod adresem Polki mocne oskarżenia. Twierdzili, że wzięła przerwę medyczną specjalnie, by wybić rywalkę z rytmu, co ewidentnie jej się udało. Ich zdaniem Świątek nie odczuwała wcale bólu, a było to zagranie taktyczne.

"Wzięcie MTO po tym, jak została przełamana, było po prostu meh. To była próba złamania zwycięskiego rytmu Katie", "Taktyczne MTO nie było fajne. Raz oszukasz, zawsze oszukasz", "To było fałszywe", "Świątek z coraz większą dozą manipulacji. Została przełamana, nie miała pomysłu, wzięła MTO, wróciła i wzięła ten mecz...", "To dopiero drugi dzień 2025 roku, a ona już wzięła MTO, bo nie mogła dorównać rywalce" - pisali oburzeni internauci na X.

Jeden z nich poszedł zdecydowanie dalej. "Potrzebowała nieczystego zagrania i szczęścia z kosmosu, żeby wygrać ten mecz. Niezasłużone zwycięstwo. Część mnie ma nadzieję, że faktycznie jest kontuzjowana i nie zagra w finale, to byłaby karma" - grzmiał.

Ważne starcie przed Polakami na United Cup

Koniecznością skorzystania z przerwy Świątek rozpaliła internet do czerwoności. Musi jednak odciąć się od negatywnych komentarzy i skupić się na zbliżającej rywalizacji z Kazachstanem. To właśnie z tą reprezentacją Polacy zmierzą się w półfinale United Cup i w tej rywalizacji dojdzie najprawdopodobniej do wielkiego hitu: Iga Świątek - Jelena Rybakina.

Jeśli Biało-Czerwonym uda się pokonać przeciwników, wówczas awansują do finału i wyrównają osiągnięcie sprzed roku. Nasi rodacy liczą jednak na zdecydowanie więcej i chcą wygrać cały turniej. Teraz trwa trzecia edycja imprezy. W pierwszej Polacy przegrali z USA w półfinale, a w poprzednim roku w decydującym o tytule starciu ulegli Niemcom.