Wiemy, z kim Polska zagra w półfinale United Cup. Wielki hit z udziałem Świątek

W czwartkowy poranek polskiego czasu Hubert Hurkacz (16. ATP) odniósł pierwsze zwycięstwo w tej edycji United Cup. Polak wygrał 7:6(7-3), 7:5 z Billym Harrisem (125.). Później Iga Świątek ograła 6:7(4-7), 6:1, 6:4 Katie Boulter (24. WTA). Tym samym Polska trzeci raz z rzędu wystąpi w półfinale United Cup. W pierwszej edycji Biało-Czerwoni przegrali w półfinale z USA, w poprzedniej przegrali w finale z Niemcami.

Polska zna już rywala w półfinale United Cup. Wielki hit z udziałem Igi Świątek

Naszym półfinałowym rywalem będzie drużyna Kazachstanu, która po drodze ograła Hiszpanię, Grecję i Niemcy. Rywalizacja z Kazachami to okazja do pierwszego hitowego starcia w 2025 roku, a więc meczu Igi Świątek z Jeleną Rybakiną (6.). Do tej pory tenisistki zmierzyły ze sobą sześciokrotnie. Cztery razy wygrała Rybakina, a dwa Świątek. Pozostaje też mieć nadzieję, że do tego spotkania dojdzie, gdyż mecz z Boulter Polka kończyła z zabandażowanym prawym udem.

Z kolei wśród panów rywalem Huberta Hurkacza będzie Aleksandr Szewczenko (78.). Obaj grali ze sobą trzykrotnie i każde z tych spotkań zakończyło się wygraną polskiego tenisisty.

W mikście Polskę reprezentowała do tej pory Iga Świątek w parze z Janem Zielińskim (raz) i Hubertem Hurkaczem (raz). Kazachów w deblu reprezentowały trzy pary: Rybakina - Szewczenko, Żybek Kułambajewa - Ołeksandr Nedowiesow i Żybek Kułambajewa - Dmitrij Popko.

W drugim półfinale Stany Zjednoczone zagrają z lepszą drużyną z pary Czechy - Włochy. Ich rywalizacja odbędzie się w piątek 3 stycznia. Z kolei oba półfinały zostaną rozegrane w sobotę 4 stycznia. Rywalizacja Polski z Kazachstanem w półfinale United Cup powinna rozpocząć się o godzinie 0:30 polskiego czasu.