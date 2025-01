Legenda tenisa nie wytrzymała po tym, co ogłosiła Rybakina

Jelena Rybakina znakomicie rozpoczęła sezon 2025, bo od trzech zwycięstw singlowych w United Cup. Dzięki temu znacząco przyczyniła się do awansu reprezentacji Kazachstanu do półfinału, eliminując po drodze obrońców tytułu, Niemcy. Popisała się też kilkoma znakomitymi akcjami, ale to nie o nich mówi się najwięcej, a o decyzji, jaką przekazała w Nowy Rok. "Z radością ogłaszam, że Stefano dołączy do drużyny w sezonie 2025" - pisała na InstaStory, co zszokowało niemal cały świat.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamieszanie wokół Igi Świątek. "To zostało bardzo dziwnie zakomunikowane"

Pam Shriver z mocnym apelem. Poszło o decyzję Rybakiny

Dlaczego ta wiadomość wywołała takie poruszenie? To dlatego, że Stefano Vukow był już trenerem Rybakiny przez pięć lat i duet rozstał się przed ubiegłorocznym US Open. Wówczas mówiło się o burzliwych relacjach tej dwójki i o tym, jak bardzo negatywny wpływ na Kazaszkę miał szkoleniowiec. - Nie chcę używać ostrych słów, ale jego podejście jako jej mentora było niewłaściwe. Ludzie, którzy byli wokół niej, mówią, że nieustannie ją deptał, dosłownie wysysając z niej wszystko - ujawniła Sofia Tartakowa, dziennikarka.

Powrót Vukowa do sztabu Rybakiny zaskoczył nawet Pam Shriver. Legendarna tenisistka, zwyciężczyni aż 111 turniejów w grze podwójnej, w tym wielu wielkoszlemowych, opublikowała dość wymowny wpis na X. Można uznać, że przybrał on formę apelu. "To czas, by cały nasz sport w końcu przeciwstawił się widocznym nadużyciom i manipulacji zawodników przypominających kult. To bardzo smutna sytuacja. Modlę się za Jelenę Rybakinę" - podkreśliła Amerykanka.

Zobacz też: Świątek zrobiła to jako pierwszy człowiek na świecie! Brawo, brawo.

Internauci zdezorientowani tym, co zrobiła Rybakina. "Syndrom sztokholmski"

Opinię na temat powrotu Vukowa do pracy wyrazili też internauci. "Co to za syndrom sztokholmski?" - pytał jeden z nich. "Nie da się tego sensownie wytłumaczyć", "Zaniemówiłam..." - dodawali pozostali. Jak na razie nie wiadomo, jaką rolę w sztabie Kazaszki będzie pełnił Vukow. Pierwszym trenerem, póki co, jest Goran Ivanisević.

Teraz przed Rybakiną półfinał United Cup, ale nie wie jeszcze, z kim przyjdzie jej się zmierzyć. Rywal zostanie wyłoniony ze starcia Polski z Wielką Brytanią. Ta rywalizacja już trwa. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.