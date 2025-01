Poszło w świat. Tak Fissette nazwał Świątek. Dziennikarz nie dowierzał

Choć rok 2024 nie był najlepszy dla Igi Świątek, to wciąż ma ona za sobą naprawdę dobry sezon. Tenisistka wygrała w nim trzeci turniej Roland Garros z rzędu, zdobyła też medal na igrzyskach olimpijskich. Rozczarowaniem były występy na innych turniejach wielkoszlemowych. Na Australian Open i Wimbledonie Iga Świątek dotarła tylko do trzeciej rundy. W US Open było trochę lepiej - odpadła w ćwierćfinale.

REKLAMA

Zobacz wideo Fatalny start TCS polskich skoczków. Czy ufają trenerowi?

Takich słów Fissette'a nikt się nie spodziewał. Iga najlepsza w historii?

W październiku Iga Świątek rozpoczęła współpracę z Wimem Fissettem. Belg wcześniej pracował z najlepszymi tenisistkami świata. W latach 2020-2022 i 2023-2024 był trenerem Naomi Osaki. Japonkę prowadził m.in. na tegorocznym Roland Garros. Jej mecz z Igą Świątek w 2. rundzie tego turnieju był popisem niesamowitej wytrwałości w wykonaniu polskiej zawodniczki. Osaka wygrywała już 5:2, 30:0 w trzecim secie, żeby ostatecznie przegrać go 5:7 i odpaść z turnieju.

- Było bardzo blisko. Piłka meczowa dla Naomi w meczu z Igą. To było jedno z lepszych spotkań w kobiecym tenisie w sezonie. Była świetna atmosfera, obie dziewczyny grały bardzo dobrze, zwłaszcza Naomi. To był jej najlepszy mecz w roku. Bardzo mnie to cieszyło, bo nie mieliśmy dobrych doświadczeń na mączce, a zawsze wierzyłem, że Naomi może być bardzo dobra na tej nawierzchni i w końcu to zobaczyłem w tym meczu. Zagrała fenomenalnie - wspomina szkoleniowiec Igi Świątek w drugim odcinku drugiego sezonu reportażu Canal+ "Cztery pory Igi".

Jednocześnie zauważa, że Naomi nie wykorzystała okazji i zapłaciła za to słoną cenę, ale i tak był zadowolony z postawy swojej zawodniczki. Zwłaszcza że - jak stwierdził - rywalizowała z najlepszą zawodniczką w historii jeśli chodzi o grę na mączce.

- Bardzo podobało mi się to spotkanie i oczywiście zwycięstwo smakowałoby wyjątkowo. Jednak tenis to tenis. Nawet prowadząc 5:2, musisz grać do ostatniego punktu. W trakcie kariery widziałem obie strony takiej sytuacji, więc jestem realistą, ale to było duże rozczarowanie, bo mieliśmy szansę na pokonanie najlepszej tenisistki na mączce w historii - dodał.

Tak wypada Iga Świątek w porównaniu do najlepszych w historii. Czy jest już lepsza?

To wyraźnie zaskoczyło dziennikarza Canal+. - W historii? - dopytał. - Tak, a dlaczego nie? Kto inny? - zapytał Fissette. Następnie pojawia się plansza, która przypomina, że z 22 tytułów Igi Świątek, aż 10 wywalczyła na kortach ziemnych.

Czy ktoś był lepszy od Igi? Cóż, od razu do głowy przychodzi nazwisko Chris Evert. Amerykanka aż siedem razy wygrała Roland Garros, jest też rekordzistką kobiecego tenisa jeśli chodzi o liczbę zwycięstw na kortach ziemnych - odniosła ich aż 382, przy zaledwie 22 porażkach! Sześć razy Roland Garros wygrywała Steffi Graf, czyli kolejna legenda tenisa. Evert i Graf są jedynymi zawodniczkami, które wygrały na mączce przynajmniej 100 spotkań i mają wyższy współczynnik zwycięstw - 94,55 i 88,57 procent - od Igi Świątek (88,39 procent).

W XXI wieku swój ślad na kortach ziemnych zostawiła Justine Henin. Rodaczka Fissette'a cztery razy wygrała Roland Garros - tyle samo co do tej pory Iga Świątek. Bilans Henin na mączce to 163 zwycięstwa i 29 porażek (współczynnik zwycięstw - 84,89 procent). Dla porównania, Iga Świątek do tej pory wygrała na tej nawierzchni 139 spotkań, przegrała 18.