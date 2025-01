Polska tenisistka zaczęła współpracę z trenerem Igi Świątek

Iga Świątek po rozstaniu z Tomaszem Wiktorowskim zatrudniła Wima Fissette'a na głównego szkoleniowca, ale w jej sztabie nie zmienili się inni współpracownicy. Nadal są w nim m.in. psycholożka Daria Abramowicz i trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk. Ten trener popracuje też z kolejną polską tenisistką.

Maciej Ryszczuk podjął pracę z polską tenisistką. Zatrudniła go Katarzyna Kawa

Marej Furjan w serwisie X poinformował, że Maciej Ryszczuk dołączył do sztabu szkoleniowego kolejnej polskiej tenisistki. Chodzi o Katarzynę Kawę, która ostatnio również zdecydowała się na zmiany. Jej głównym trenerem został Maciej Domka, który także związany jest z kilkoma polskimi tenisistkami.

Ryszczuk, którego główną pracą jest oczywiście odpowiedzialność za przygotowanie fizyczne Igi Świątek, pracuje także z innymi tenisistami. Jego podopiecznymi są także Jan Zieliński i Tomasz Berkieta, a teraz do tego grona dołączyła właśnie Kawa. Z kolei Domka pracuje także z Martyną Kubką oraz Kamilem Majchrzakiem.

Katarzyna Kawa sezon 2025 rozpoczęła na 228. miejscu w rankingu WTA. 32-latka jeszcze w listopadzie i grudniu rywalizowała jeszcze w Challengerach w Buenos Aires i Florianopolis, a w pierwszym z nich dotarła nawet do finału. W Buenos wygrała jednak debla w parze z Mają Chwalińską.

Katarzyna Kawa podsumowała 2024 rok we wpisie w serwisie Instagram. "Krok za krokiem. Czasem do przodu, czasem do tyłu. Czasem szybciej, czasem wolniej, ale zawsze idź swoją drogą i w swoim kierunku" - pisała tenisistka na dodanym wideo. Z kolei w rozmowie z TVP Sport wprost przyznała, że jej planem na 2025 rok jest bycie w czołowej setce światowego rankingu WTA.

- Może będą się na mnie dziwnie patrzeć, ale ja w to wierzę, także porozmawiamy za rok. Widzę, że mam możliwości, że wygrywam z zawodniczkami z pierwszej setki i czuję, że jest to w moim zasięgu. Po prostu muszę grać regularnie i solidnie, to jest wszystko i wierzę, że wyniki przyjdą - powiedziała Kawa.