Oto czego Rosjanie życzą Świątek. Szczyt nietaktu

Okres sylwestrowo-noworoczny to oczywiście idealny moment na składanie sobie życzeń. Dość osobliwie do tej kwestii podeszli Rosjanie. Tamtejszy portal Sport-Express.ru postanowił złożyć je najlepszym tenisistom i tenisistkom. Nie zabrakło w nich jednak złośliwych uszczypliwości. Niezbyt przyjemnie obeszli się m.in. z Igą Świątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Fatalny start TCS polskich skoczków. Czy ufają trenerowi?

Rosjanie zaatakowali Świątek nawet w sylwestra. Takie złożyli jej "życzenia"

Co takiego napisali o polskiej tenisistce? Oczywiście wypomniano jej, a także Jannikowi Sinnerowi incydenty dopingowe. - Kilka miesięcy po zamieszaniu wokół lidera rankingu ATP wyszła na jaw informacja o pozytywnym wyniku testu antydopingowego Igi Świątek. Polka borykająca się ze snem kupiła w tym celu melatoninę, która okazała się zawierać zakazaną trimetazydynę, choć nie powinno jej tam być - wyjaśniono.

Portal nadmienił, że Świątek otrzymała najłagodniejszą możliwą karę - zaledwie jednego miesiąca zawieszenia. Oczywiście zapewniał, że nie nawołuje do jej wydłużenia. Pojawiło się jednak jedno "ale". -Niepokojąca w tym wszystkim jest jednak delikatność, z jaką ATP i WTA podeszły do tych spraw. Czy konsekwencje byłyby tak łagodne, gdyby gracze spoza pierwszej dwudziestki światowych rankingów znaleźli się w podobnej sytuacji? Wielu, w tym sami tenisiści, mocno w to wątpi. Dlatego w nowym sezonie życzymy wszystkim równych i sprawiedliwych decyzji w sprawach dopingowych - oznajmili Rosjanie.

Rosjanie kompletnie odlecieli. O takie życzenia nikt ich nie prosił

Trudno nie dostrzec w tych życzeniach pewnej złośliwości. W ten sposób zasugerowano przecież, że niska kara dla Świątek była niesprawiedliwa. Taktu rosyjskim dziennikarzom zabrakło nie tylko w tym wypadku. Na przykład Annie Kalinskiej i Jannikowi Sinnerowi życzyli, żeby w przyszłym roku się... pobrali. O ich romansie rzeczywiście w ostatnim czasie było bardzo głośno. Kalinska dementowała jednak plotki, jakoby Włoch jej się oświadczył. Poza tym para nie lubi publicznie mówić o swoich relacjach, dlatego podejście Rosjan jest wyjątkowo niedelikatne.

Szpilkę Sport-Express.ru wbiło także Andriejowi Rublowowi. Dziennikarze życzyli mu, aby "przestał się krzywdzić". - Najbardziej cierpi jego lewe kolano, w które bezlitośnie uderza rakietą. Tenisista bił się na każdym z turniejów Wielkiego Szlema w roku, a podczas US Open uderzał ręką w struny rakiety tak mocno, że złamał ją i krwawił - komentowano jego wybuchową ekspresję. Sobie samym Rosjanie życzyli za to, aby ich reprezentacja ponownie mogła występować w turniejach drużynowych oraz, by "powróciła tradycja uścisków dłoni". Chodziło oczywiście o sytuacje, w których ukraińscy zawodnicy i zawodniczki po zakończonych meczach ostentacyjnie nie podawali rąk Rosjanom i Białorusinom.