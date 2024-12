Nick Kyrgios tenisistą, który swoimi wypowiedziami wywołuje sporo kontrowersji. W ostatnim czasie Australijczyk bardzo mocno krytykował Igę Świątek i Jannika Sinnera. W ich organizmach wykryto niedozwolone substancje, ale byli w stanie się wybronić i oczyścić z zarzutów. Dzięki temu nie zostali oni zawieszeni na długie lata.

Nieudany powrót Nicka Kyrgiosa na kort

29-latek wrócił ostatnio na kort po 18 miesiącach i wziął udział w I rundzie turnieju ATP 250 w Brisbane. Jego rywalem był Giovanni Mpetshi Perricard, który zajmuje obecnie 31. miejsce w rankingu ATP. Ostatecznie górą był 21-latek, który posłał aż 36 asów. Nick Kyrgios odpowiedział "tylko" 15 punktami zdobytymi bezpośrednio z zagrywki. To nie wystarczyło i po prawie trzech godzinach spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla Francuza.

W trakcie tego spotkania doszło do nieprzyjemnego incydentu. Po jednym z podań Australijczyk oberwał piłką, co serwis TennisTV skomentował "Auć, to musiało boleć". Jedna użytkowniczka serwisu X (dawniej Twitter) odpowiedziała na wpis, że Francuz powinien "uderzyć go mocniej".

Nick Kyrgios reaguje na krytykę i atakuje Jannika Sinnera

Dość niespodziewanie na te słowa odpowiedział sam Kyrgios, który zapytał: "Dlaczego? Za bycie czystym graczem, który nie oblał testów antydopingowych?" - czytamy. Pod tym komentarzem zebrało się wiele osób, które zaczęły "tłumaczyć", dlaczego go nie lubi. Najwięcej wpisów dotyczy tego, że - według użytkowników - Australijczyk jest "klaunem". Pojawiły się też pochlebne Twitty, a niektórzy użytkownicy "uwielbiają jego szczerość".

To nie był jedyny wpis, do którego odniósł się Nick Kytrgios. Użytkownik "Villain era" również postanowił obrazić Australijczyka, przy okazji wychwalając zagrywkę Jannika Sinnera. Do tego komentarza zamieszczono fotografię zawodnika, który opatrywał swój nadgarstek.

Tenisista odpowiedział na to: "Za mało clostebolu". W odpowiedzi użytkownik serwisu X zapytał: "Jakie to uczucie, że przyćmił całą twoją karierę w mniej niż rok?". Kyrgios odpisał prześmiewczo pytaniem na pytanie, jak on to zrobił, dodając emoji strzykawki. Ten komentarz również spotkał się z reakcją komentujących, którzy podkreślili, że Włoch "pokonał go bez tego".

"Fakt, że zawodowy tenisista poświęca czas na interakcję ze mną, przypadkowym użytkownikiem Twittera, pokazuje, jak żałosny jest ten klaun. Dosłownie 36 asów przeleciało ci dziś koło głowy, a ty gadasz z takim randomem jak ja" - podsumował profil "Villain era".