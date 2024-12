Zdjęcie Świątek wywołało burzę. "Żenujące"

Iga Świątek rozpoczyna rywalizację w United Cup, gdzie wraz z kolegami i koleżankami będzie reprezentować Polskę. W poniedziałek 30 grudnia rozegra pierwszy mecz w ramach zmagań grupowych, w których mierzymy się z Norwegią i Czechami. Na początek druga rakieta świata stanie naprzeciwko Norweżki Malene Helgo (404. WTA). Ich mecz zaplanowany jest na godz. 7:30 polskiego czasu. Zanim jednak Świątek na dobre wejdzie w turniej, miała czas na odrobinę relaksu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Paweł Fajdek zamierza spędzić święta? "Nie ominie mnie gotowanie"

Pokazali, jak odpoczywała Świątek i spółka. Takiej reakcji nikt się nie spodziewał

W niedzielę Norwegia grała z Czechami i nasza ekipa miała dzień wolny. Wszyscy wybrali się więc na Wylie's Baths, czyli wpisane na listę dziedzictwa kulturowego basen pływowy, położony w pobliżu plaży Coogee. Tam pozowała do wspólnych zdjęć z innymi naszymi tenisistami i tenisistkami m.in. Hubertem Hurkaczem, Janem Zielińskim czy Mają Chwalińską. Zabawa wyglądała przednio.

Część internautów nie podzielała jednak entuzjazmu polskiej ekipy. Gdy na profilu Jimmie48 Photography - oficjalnego fotografa WTA - pojawiło się zdjęcie Świątek, nastąpiła nieoczekiwana reakcja. Widać na nim, jak nasza zawodniczka zrelaksowana pływa w basenie oparta o dmuchanego, różowego flaminga. Część fanów tenisa zaczęła się wtedy oburzać. Dostało się jednak nie Idze, a fotografowi.

Kibicom puściły nerwy. Wystarczyło jedno zdjęcie Świątek. "Czy ktoś może mi wyjaśnić"

Kibicom nie spodobało się, że fotograf WTA, zamiast towarzyszyć tenisistom, którzy tego dnia rzeczywiście byli na korcie i rozgrywali mecze, pokazywał, jak prywatny czas spędza Świątek i spółka. "Żenujące. Były wtedy mecze w United Cup. Jest fotografem WTA, ale wybrał Igę", "Nie masz meczu tenisowego, na który mógłbyś pójść i zrobić zdjęcia…?", "Czy ktoś może mi wyjaśnić, jakim cudem to jest oficjalna część pracy. I co do cholery robi WTA, pozwalając mu robić, co chce, podczas gdy numer 1 na świecie jest teraz w innym mieście, gra w innym turnieju, który jest oficjalną częścią WTA. Ale nie, on podgląda, jak ktoś pływa" - mogliśmy przeczytać na platformie X.

"Czy nie odbywały się inne mecze z udziałem zawodniczek WTA? Dlaczego ten facet był na basenie z reprezentacją Polski? Czy UC nie ma własnych fotografów? Albo przynajmniej osób odpowiedzialnych za media społecznościowe, które relacjonowałyby takie wycieczki?" - proponował inny z użytkowników.