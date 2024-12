Przejmujące wyznanie Sabalenki. Nigdy o tym nie mówiła

7 - w aż tylu finałach grała w tym roku Aryna Sabalenka. Białorusinka wygrała cztery z nich - dwa wielkoszlemowe: Australian Open i US Open oraz turnieje WTA 1000 w Cincinnati i Wuhan. 26-letnia zawodniczka przegrała za to imprezy w Brisbane, Madrycie oraz Rzymie (w dwóch ostatnich w finałach z Igą Świątek).

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek nie mogła grać? "W tenisie są równi i równiejsi"

Aryna Sabalenka zdradziła, co by zmieniła, gdyby mogła cofnąć czas

Teraz Aryna Sabalenka przyleciała do Australii. Najpierw będzie grać w turnieju WTA 500 w Brisbane, a potem bronić tytułu w Melbourne. Na razie Białorusinka trenuje i udziela wywiadów. W ostatnich dniach rozmawiała na kanale YouTube "BB Tennis". Otrzymała pytanie, co by zmieniła w młodości, gdyby mogła cofnąć czas.

- No cóż, wtedy byłam młoda. Każdy z nas przestaje niestety słuchać rodziców. Pewnie w pewnym momencie posłuchałabym ojca - odpowiedziała Sabalenka. Jej ojciec zmarł w listopadzie 2019 roku.

Zobacz: Wielki zwrot w tenisie! Świątek czekała na to trzy lata

Białorusinka zdradziła też, co sądzi o swoim wyglądzie na korcie.

- Moim zdaniem każda dziewczyna jest piękna na swój sposób. Wszystkie mamy swoje wady i zalety, jesteśmy niedoskonałe. Jeśli zacznę skupiać się na swoim wyglądzie i robieniu makijażu na korcie, to nie będziemy mówić o grze, ale o jakich kompleksach. Nie martwię się tym, jak wyglądam. Jest kilka minimalnych rzeczy, które możemy zrobić, aby wyglądać dobrze i schludnie. Wydaje mi się, że na korcie to wystarczy, bo nie jest się tam po to, by się popisywać - dodała Sabalenka.

Białorusinka w turnieju w Brisbane zagra w nocy z poniedziałku na wtorek (godz. 2 czasu polskiego). Jej rywalką będzie reprezentantka Meksyku - Renata Zarazua (75. WTA).