Rosyjskie tenisistki nagrodzone przez Putina. To się nie mieści w głowie

- Najpierw było długie milczenie, potem decyzja o zawieszeniu rosyjskiego i białoruskiego związku. A dziś zgoda na grę pod neutralną flagą. Władze światowego tenisa działają opieszalej niż FIFA - tak w 2022 roku pisał dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski. Ostatecznie rosyjskie tenisistki w turniejach WTA wciąż występują pod neutralną flagą.

Rosyjskie tenisistki docenione w kraju. "Order Przyjaźni"

Rosja to kraj, który ma tenisowe tradycje. Dinara Safina i Maria Szarapowa w XXI wieku grały, a nawet wygrywały turnieje wielkoszlemowe. Druga ze wspomnianych zawodniczek była nawet liderką światowych list. Takich sukcesów, póki co nie mają ich młodsze koleżanki, ale nie przeszkadza to rosyjskiemu państwu je nagrodzić.

- Prezydent Rosyjskiej Federacji Tenisowej (RFF) Szamił Tarpiszczew w rozmowie z SE powiedział, że rosyjskie tenisistki Mirra Andriejewa i Diana Sznajder zostały nominowane do nagród państwowych - pisze portal sport-express.ru. Obie zawodniczki nominowano także do Orderu Przyjaźni.

Wspomniane zawodniczki podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu wywalczyły srebrne medale w grze podwójnej.

20-letnia Diana Sznajder zajmuje 13. miejsce w rankingu WTA, a młodsza o trzy lata Mirra Andriejewa plasuje się na 16. pozycji światowych list. Iga Świątek w dotychczasowej karierze tylko raz mierzyła się z drugą z wyżej wymienionych zawodniczek. W 2024 roku obie panie zmierzyły się w turnieju WTA w Cincinnati. Górą była Polka.

Czas pokaże, jak dalej będzie się toczyła kariera obu rosyjskich tenisistek.