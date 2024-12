Sensacja! Początek sezonu Linette jak z koszmaru!

Magda Linette właśnie rozpoczęła nowy sezon. Polka wzięła udział w WTA Brisbane, gdzie rozpoczęła przygotowania do Australian Open. Poznanianka jest jedną z dwóch Biało-Czerwonych w tym turnieju. Oprócz niej rywalizować będzie także Magdalena Fręch.

WTA Brisbene: Magda Linette - McCartney Kessler. Zacięty początek meczu

38. rakieta świata rywalizację w Brisbane zaczęła od meczu 1/32 finału. Jej rywalką była Amerykanka McCartney Kessler, która sklasyfikowana jest na 67. miejscu w rankingu. To był ich pierwszy bezpośredni pojedynek na turnieju rangi WTA.

Początek tego starcia był bardzo wyrównany, a obie tenisistki badały się wzajemnie. Niestety już w trzecim gemie Amerykanka miała aż trzy break pointy. Wykorzystała już drugiego, dzięki czemu niżej notowana tenisistka wyszła na prowadzenie (2:1). Na szczęście Magda Linette nie poddała się i już w kolejnej odsłonie tego seta przełamała rywalkę.

Następnie Polka poszła za ciosem i w kapitalnym stylu, bez straty punktu, wyszła na prowadzenie 3:2. 32-latka zepchnęła rywalkę do defensywy, zmuszając ją do biegania po korcie i dzięki temu odskoczyła na wynik 4:2. Kiedy wydawało się, że jest na najlepszej drodze do zwycięstwa w tym secie, jej gra się załamała. Linette wpadła w dołek i nie dała rady się z niego podnieść. Amerykanka najpierw przełamała ją powrotnie, a następnie doprowadziła do wyrównania. 67. rakieta świata wygrała łącznie cztery gemy z rzędu i zatriumfowała w tej partii 4:6.

Magda Linette walczyła do końca

Przed startem drugiego seta martwić mogła reakcja Magdy Linette, która schodziła ze spuszczoną głową. 38. tenisistka rankingu musiała udowodnić przede wszystkim sobie, że potrafi przetrwać ten kryzys i podnieść się, co pokazała na początku meczu. Polka rozpoczęła dobrze, bo obroniła swoje podanie, przerywając znakomitą serię Kessler.

Tenisistki szły łeb w łeb do wyniku 2:2. Polka serwowała, ale nie było to tak mocne podanie, co wykorzystała rywalka, skutecznie returnując dwa razy. W międzyczasie poznanianka popełniła podwójny błąd i straciła kolejne punkty. Ostatecznie Amerykance udało się przełamać przeciwniczkę, co stawiało ją w naprawdę trudnej sytuacji.

Magda Linette niestety nie dała rady odwrócić losów tego meczu. Walczyła do końca, ale popełniała błędy, które słono kosztowały. Ostatecznie McCartney Kessler wygrała tę partię 6:4, a cały mecz 2:0 i możemy mówić o sensacji. Rywalką Amerykanki będzie Julia Putincewa (WTA 29.), która w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los.