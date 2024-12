Poszło w świat. Co za prognoza. "Zobaczycie inny obraz Świątek"

Półfinał w 2022 roku - to najlepszy wynik Igi Świątek w wielkoszlemowym turnieju Australian Open. Wiceliderka światowego rankingu wtedy w walce o finał przegrała z Amerykanką Danielle Collins (11. WTA) 4:6, 1:6.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek nie mogła grać? "W tenisie są równi i równiejsi"

Ekspert nie ma złudzeń. Ten element gry Iga Świątek musi poprawić

Wielu polskich kibiców liczy, że Iga Świątek w tym roku wreszcie awansuje do pierwszego w karierze finału Australian Open. Ma oczywiście w tym jej też pomóc nowy trener Wim Fissette. Eksperci zastanawiają się, jaki element belgijski szkoleniowiec powinien poprawić w grze Igi Świątek.

"Czy to uderzenie może doprowadzić Igę Świątek do triumfu w AO? Woodbridge wskazuje na jedyny brakujący element w grze Świątek" - to tytuł artykułu z oficjalnej strony Australian Open.

Australijczyk Todd Woodbrige, były świetny deblista, 16-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych uważa, że kluczem do wykorzystania potencjału Świątek jest slajsowany bekhend.

- Iga ma nowego trenera i mam nadzieję, że poza sezonem częściej będą na treningach biegać do narożnika bekhendowego i ćwiczyć slajsowany bekhend, dzięki któremu może wracać do gry. To jest tylko jej jedna potrzeba i szansa, by wznieść się na wyższy poziom. Iga musi lepiej bronić, wracać do wymiany, neutralnej pozycji - powiedział Tood Woodbridge w pierwszym odcinku podcastu "The Tennis".

Zobacz: Druzgocąca porażka Igi Świątek. O tym będzie chciała zapomnieć

Jest on przekonany, że jeśli Polka lepiej będzie grać slajsem z bekhendu, to osiągnie jeszcze lepsze wyniki.

- Jeśli Iga popracuje nad tym uderzeniem, to obiecuje Wam, że zobaczycie jej inny obraz. Pozwoli jej to lepiej wykorzystać też inne uderzenia. Na razie Polka tego nie wykorzystuje. Gdybym był w jej nowym sztabie szkoleniowym, to właśnie nad slajsem z bekhendu bym się skupił. Chodzi po prostu o poszerzenie jej repertuaru. Myślę, że wtedy byłaby naprawdę mocną zawodniczką - dodał Woodbridge.

Australian Open ruszy 12 stycznia. Tytułu wśród pań bronić będzie liderka światowego rankingu, Białorusinka Aryna Sabalenka.