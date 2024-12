Kompromitacja wielkiej rywalki Świątek. 73 minuty i koniec!

26 sierpnia Maria Sakkari skreczowała w drugim secie przeciwko Yafan Wang w pierwszej rundzie US Open. Niedługo później spadła na 17. miejsce w rankingu WTA, co było najgorszym wynikiem od trzech lat. Po nowojorskiej imprezie Greczynka próbowała wrócić do zdrowia, ale ostatecznie postanowiła przedwcześnie zakończyć sezon.

"Przez ostatnie kilka tygodni skupiałam się głównie na powrocie do zdrowia po kontuzji barku. Niestety, z tego powodu zostałam zmuszona zakończyć sezon wcześniej, niż planowałam. Wrócę silniejsza i bez żadnego bólu. Dziękuję wszystkim za wsparcie. To był trudny rok, ale nauczył mnie wiele. Do zobaczenia wkrótce w Australii" - oznajmiła.

Z powodu braku kolejnych startów Maria Sakkari spadła na 32. miejsce w rankingu WTA. Na swój pierwszy start w nowym sezonie wybrała United Cup. Razem ze Stefanosem Tsitsipasem mają stanowić o sile greckiej reprezentacji. Niestety dla tenisistki inauguracja zmagań w Australii przebiegła fatalnie.

Po drugiej stronie siatki stanęła Hiszpanka Jessica Bouzas Maneiro (54. WTA), która miała za sobą już pierwsze przetarcie na korcie w Perth. W piątek przegrała z Eleną Rybakiną 2:6, 3:6, ale powetowała sobie to rozbiciem Greczynki. Już początek meczu zwiastował wielki kłopot dla Marii Sakkari. Nie potrafiła utrzymać własnego podania, co skutkowało trzema przełamaniami w pierwszym secie. Przegrała go 2:6.

Tylko raz udało jej się wygrać własny serwis, a w drugiej partii było jeszcze gorzej! Przy stanie 1:3 grecka tenisistka jeszcze miała nadzieje, ale wola walki uleciała z niej wraz z kolejnym breakiem na 1:4. Niedługo później Bouzas Maneiro dopełniła formalności, rozbijając faworytkę 6:2, 6:1. Potrzebowała do tego raptem 73 minut.

Sakkari postawiła pod ścianą Stefanosa Tsitsipasa, który w drugim singlu zmierzy się z Pablo Carreno Bustą. Zwycięstwo Greka sprawi, że o wszystkim zadecyduje mikst.