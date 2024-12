Szczere słowa Hurkacza przed nowym sezonem. Prawda wyszła na jaw

Ostatnie miesiące były bardzo nieudane dla Huberta Hurkacza. Poważna kontuzja kolana, której nabawił się na Wimbledonie, wykluczyła go z igrzysk olimpijskich. Powrót do zdrowia oraz na kort nastąpił szybciej, niż się spodziewano, lecz Polak był cieniem samego siebie. - Powrót na kort po kontuzji i operacji nie jest taki, jak oczekiwałem od siebie i nie jestem w stanie grać na sto procent swoich możliwości - mówił po swoim ostatnim meczu w październiku, po którym wycofał się z gry w Szanghaju, gdzie broniłby tytułu. Przez to stracił sporo punktów i aktualnie jest 16. zawodnikiem świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek nie mogła grać? "W tenisie są równi i równiejsi"

Hurkacz w końcu to wyznał. Prawda wyszła na jaw

Hubert Hurkacz postanowił rozstać się ze swoim dotychczasowym trenerem Craigiem Boyntonem. - Oczywiście mieliśmy wspaniały czas z Craigiem Boyntonem. To świetny facet i jestem mu naprawdę wdzięczny za wszystko, co razem zrobiliśmy. Dobrze się bawiliśmy i wiele się od niego nauczyłem. Ale jestem bardzo głodny sukcesów. Ostatecznie to nie była pozycja, w której chcę być - powiedział Hurkacz w wywiadzie dla oficjalnej strony ATP Tour.

Od nowego sezonu polskiego tenisistę poprowadzi duet Ivan Lendl - Nicolas Massu. - Chcę dać z siebie wszystko, chcę osiągnąć o wiele więcej niż do tej pory. Chcę być w pozycji, która pozwoli na wygrywanie dużych turniejów, zdobywanie tytułów wielkoszlemowych i wierzę, że jeśli poprawię pewne aspekty swojej gry, to mogę być bardziej konsekwentny. Chodzi o poprawę i stawanie się lepszym - powiedział o swoich pragnieniach.

Zobacz też: Kibice od razu zauważyli ten szczegół u Hurkacza. Wielka zmiana!

Informacje, kto będzie nowym trenerem Polaka, pojawiły się pod koniec listopada. Teraz dowiedzieliśmy się, kiedy ruszyły negocjacje. Hurkacz i Massu zaczęli prowadzić rozmowy na temat potencjalnej współpracy w połowie października, spotkali się w Monako przed startem ATP Masters 1000 w Paryżu. - Nicolas wnosi od siebie mnóstwo świetnej energii i wiedzy. Był fantastycznym graczem, zdobył dwa złota olimpijskie, a później trenował Dominica Thiema przez wiele lat, oczywiście wygrywając z nim turniej wielkoszlemowy - mówi Hurkacz.

Pierwszy mecz reprezentacja Polski w turnieju United Cup zagra w poniedziałek 30 grudnia. Rywalem biało-czerwonych będzie Norwegia. Hurkacz zmierzy się w singlu z Casperem Ruudem.