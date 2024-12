Rywalki Świątek zaczęły sezon. I od razu taka niespodzianka!

Reprezentacja Polski wejdzie do gry w turnieju United Cup w poniedziałek i będzie chciała powtórzyć zeszłoroczny wynik, jakim był finał. Obecnie trwają inne mecze tego turnieju, a w jednym z nich doszło do niespodzianki. Bo tak należy nazwać porażkę Donny Vekić - 4:6, 3:6 z Leylah Fernandez. Chorwatka do tej pory była niepokonana w tych rozgrywkach. - Pozostawałam konsekwentna w trudnych momentach - mówiła Kanadyjka.

