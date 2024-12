Druzgocąca porażka Igi Świątek. O tym będzie chciała zapomnieć

Iga Świątek w 2024 roku wygrała pięć ważnych turniejów: w Dausze, Indian Wells, Madrycie, Rzymie oraz przede wszystkim, po raz czwarty w karierze - wielkoszlemowy Roland Garros (wcześniej w latach 2020, 2022 i 2023).

"Dla Igi Świątek była to druzgocąca porażka"

Dziennikarze Eurosportu podsumowali tegoroczny rok w światowym tourze kobiet. Zwrócili uwagę m.in. na jedną, druzgocącą porażkę Igi Świątek. Wspomnieli również, że w meczu z udziałem Polki była też jedna z największych niespodzianek roku.

- Iga Świątek po trzech wygranych z rzędu we French Open przystąpiła do igrzysk olimpijskich w Paryżu jako zdecydowana faworytka do zdobycia złotego medalu. Jednak w jednej z największych niespodzianek roku przegrała z Chinką Qinwen Zheng w trzech setach. Dla Świątek, która zdobyła brązowy medal, była to druzgocąca porażka. "Płakałam chyba przez sześć godzin, to było naprawdę trudne" - powiedziała Polka później - pisze "Eurosport".

Dziennikarze chwalili za to Świątek za pierwsze pół roku tego sezonu. Podkreślili, że Polka wygrała Roland Garros oraz niesamowity finał turnieju w Madrycie.

"Rok Świątek może nie zakończył się dobrze, ale jak samo niedawno stwierdziła, jego początek był niemal idealny. Polka wygrała wszystkie pięć tytułów w 2024 roku przed rozpoczęciem Wimbledonu, m.in. triumfując we wspaniałym, niezapomnianym finale turnieju w Madrycie z Aryną Sabalenką, a potem wygrywając czwarty raz w karierze Roland Garros. W Paryżu pokazała mistrzostwo kortów ziemnych, bo m.in udało jej się obronić piłkę meczową w pojedynku drugiej rundy z Japonką Naomi Osaką - czytamy w Eurosporcie".

Dziennikarze dodali, że finał Rolanda Garrosa z udziałem Świątek trwał zaledwie 68 minut. - Uwielbiam to miejsce, co roku czekam, żeby tu zagrać" - cytowali słowa wiceliderki światowego rankingu.

Świątek w tym sezonie zagrała 74 spotkania i wygrała aż 65. Liderka światowego rankingu - Aryna Sabalenka ma bilans: 56 zwycięstw i 14 porażek, identyczny jak w 2023 roku.