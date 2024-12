Ekspert wypalił ws. Świątek i się zaczęło. "Co za bzdury, wstyd"

Dawid Olejniczak obecnie jest ekspertem, komentatorem i trenerem tenisa, a w przeszłości zajmował 185. miejsce w rankingu ATP. Jego najlepszy wynik to trzecia runda Rolanda Garrosa w 2008 roku oraz jeden triumf na turnieju rangi Challenger ATP w Meksyku. W programie na kanale Meczyki podsumował sezon w wykonaniu Igi Świątek.

Znany ekspert wywołał burzę po słowach o Idze Świątek. "Co za bzdury"

Olejniczak gościł w studiu Meczyków, gdzie pokusił się o podsumowanie sezonu w wykonaniu Świątek. Jego zdaniem tenisistka raczej nie zachwycała, zwłaszcza na innych nawierzchniach niż jej ulubiona "mączka".

- Moim zdaniem to był bardzo przeciętny sezon Igi Świątek. Oczywiście zdominowała rozgrywki na kortach ziemnych, gdzie wygrała praktycznie wszystko. Natomiast patrząc na to, co działo się na pozostałych turniejach wielkoszlemowych, czy nawet w tych na betonie, które wcześniej wygrywała, jak choćby US Open, czy też na finałach WTA, gdzie nie wyszła z grupy, a broniła tytułu, to nie można powiedzieć, że to był wybitny rok - stwierdził były tenisista.

Finalnie jednak przyznał Świątek całkiem niezłą ocenę za całokształt sezonu 2024. - Trzymając się polskiego systemu ocen, jej sezon oceniłbym na 4+ - podsumował Olejniczak. To jednak wywołało spore oburzenie wśród internautów.

"To był bardzo przeciętny sezon, nie można powiedzieć, że to był wybitny rok, trzymając się polskiego systemu ocen, jej sezon oceniłbym na 4+. W jednej wypowiedzi dać trzy różne oceny to duża sztuka" - napisał jeden z komentujących. Na tym się jednak nie skończyło.

"Pan jako były tenisista uważa, że zawodniczka, która wygrała szlema, 4 turnieje 1000, medal olimpijski, była nr 1 przez prawie 10 miesięcy, miała przeciętny sezon? To proszę pana, to co Pan ma w opisie, że był Pan kiedyś 185. w rankingu ATP, to nawet nie jest mierny wynik" - wytknął kolejny z internautów.

"Panie Dawidzie, chyba za dużo się pan objadł w święta i takie głupoty opowiada" - zwróciła się do byłego zawodnika komentująca. "Co za bzdury, wstyd po prostu" - czytamy w kolejnym wpisie pod słowami Olejniczaka.

Iga Świątek w sezonie 2024 wygrała 64 mecze i przegrała zaledwie dziewięć. Wygrała też cztery turnieje rangi WTA, Rolanda Garrosa i zdobyła brąz igrzysk olimpijskich oraz zakończyła rok na drugim miejscu w światowym rankingu.