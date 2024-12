Świątek mówi wprost: "To już koniec". Słowa poszły w świat

W organizmie Igi Świątek wykryto śladowe ilości trimetazydyny, w związku z czym tenisistka została oskarżona o przyjmowanie dopingu. Na szczęście udało jej się udowodnić niewinność oraz to, że niedozwolona substancja znajdowała się w zanieczyszczonej melatoninie. Polka nie mogła więc grać w turniejach, a finalnie otrzymała miesięczne zawieszenie.

Iga Świątek zabrała głos o potencjalnym zawieszeniu od WADA. "Nie ma sensu"

Miesięczną karę dla Świątek zarządziła Międzynarodowa Agencję ds. Integralności Tenisa (ITIA), ale to wcale nie musi być koniec. Do 9 stycznia czas na wniesienie apelacji o dłuższą karę ma jeszcze Światowa Agencja Antydopingowa (WADA). Nie wiadomo, czy organizacja skorzysta z tego prawa, ale istnieje taka możliwość.

W związku z tym dziennikarze zapytali Świątek o potencjalne działania WADA na konferencji prasowej przed United Cup. Wiceliderka światowego rankingu zaczęła od tego, że nie ma powodów do strachu przed decyzją.

- Myślę, że nie ma powodu mnie zawieszać, nie zagrałam trzech turniejów. Długie zawieszenie sprawiło, że straciłam numer jeden w rankingu. Wiem, jak przebiegała cała ta procedura, przedstawiłam wszelkie dowodu i szczerze mówiąc, niewiele więcej można zrobić. Nie wiem, naszym zdaniem nie ma sensu robić apelacji. Nie spodziewam się apelacji, ale nie mam wpływu na to, co się wydarzy - przyznała Świątek.

Dalej tenisistka mówiła, że całe zawieszenie i walka o dobre imię to niełatwy temat. - Cały ten proces był dość abstrakcyjny i trudny do zrozumienia. Tu nie myśli się o prawie, a chodzi właśnie o prawo i sformułowanie rzeczy tego typu. Mogę jednak powiedzieć, że od początku wydawało mi się to sprawiedliwe. Szybko udało mi się podać źródło i sprawa została szybko zamknięta - dodała.

- Nie grałam w turniejach i dostałam małe i symboliczne zawieszenie. To już koniec. Moim zdaniem cały proces był uczciwy i ufam ITIA, że niezależnie od przypadku, będą traktować każdego tenisistę w ten sam, sprawiedliwy sposób - podsumowała wiceliderka rankingu WTA. W ostatnim czasie pojawiło się sporo głosów, że Polkę potraktowano ulgowo, więc tą wypowiedzią odpowiedziała krytykom.

Na ewentualną apelację WADA ma czas do 9 stycznia. Niezależnie od działań agencji Świątek i tak zagra w Australian Open, bo sprawa będzie musiała jeszcze przejść przez Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS). Teraz reprezentantka Polski zagra w United Cup, gdzie pierwsze spotkanie czeka ją w poniedziałek 30 grudnia.